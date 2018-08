Fidelis Andria, Fabio Moscelli diesse e Alessandro Potenza allenatore

Dopo quasi un mese di silenzio, ecco che finalmente arrivano le prime comunicazioni ufficiali. Fabio Moscelli è il nuovo responsabile dell'area tecnica della Fidelis Andria, mentre Alessandro Potenza l'allenatore.



A comunicarlo è stata la stessa neo-nata società con un comunicato sulla propria pagina Facebook: «La Fidelis Andria è lieta di comunicare i nomi delle due figure che guideranno tecnicamente la compagine biancazzurra. Fabio Moscelli da oggi è il responsabile dell'area tecnica, Alessandro Potenza l'allenatore. La presentazione degli stessi e dell'organigramma della nuova società avverrà ufficialmente attraverso una conferenza stampa in programma la prossima settimana.



Non è più il tempo delle chiacchiere né delle recriminazioni. È il momento di iniziare a scrivere una nuova grande avventura per la Fidelis e per la città di Andria. Ai tifosi ed agli appassionati, da sempre encomiabili, la società chiede sostegno ed amore incondizionato. Perché le società passano, ma la Fidelis resta e resterà sempre come un simbolo che mai tramonterà. Orgoglio e passione, il leone è tornato a ruggire».



Si parla finalmente di sport e a breve dovrebbero arrivare anche conferme sulla composizione della rosa di calciatori. La stagione 2018/2019 della Fidelis Andria è ormai pronta ad iniziare ufficialmente.