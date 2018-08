Il Futsal Andria ha iniziato la preparazione atletica

E’ partita ufficialmente lo scorso lunedì 21 agosto la quarta stagione consecutiva in serie C1 della Florigel Andria. I calcettisti azzurri si sono ritrovati presso il Centro Sportivo Lamapaola di Andria agli ordini del prof. Domenico Cristiani, nuovo preparatore atletico della squadra del patron Zingaro, del tecnico Michele Bizzoca, del suo vice Pasquale Bussola e del preparatore dei portieri Emanuele Fasciano.

Primi giorni di duro lavoro per De Feo e compagni che sotto la rigida guida del prof. Cristiani si stanno preparando per l’inizio di questa nuova stagione nella massima serie regionale che prenderà il via il prossimo sabato 15 settembre.

Il calendario della preparazione prevede anche due incontri amichevoli fissati per i giorni 1 e 8 settembre rispettivamente in trasferta sul campo del Cus Bari, squadra ben attrezzata per il campionato di serie C2 e in casa contro l’Apulia Food Canosa, forte compagine che parteciperà al campionato nazionale di serie B.

Ecco la rosa a disposizione dei tecnici in questa fase di preparazione:

PORTIERI: Leone, Scarcelli, Serino

CENTRALI: Rutigliani, Lanotte (in prova), Fortunato, Bilanzuoli (in prova), Apruzzese

LATERALI: De Feo, Somma, Calabrese, Cristiani, Guerra, Sellitri

PIVOT: Iodice, Salvemini, Sgarra