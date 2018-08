Raduno e muscoli che iniziano a scaldarsi: è ripartita la Virtus Andria

Servizio civile presso la Misercordia, tutti le info utili

È stato pubblicato il bando per la selezione di 53. 363 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia ed all’estero. In particolare in Puglia saranno 1. 331 i volontari da selezionare e di questi 179 saranno ospitati nelle Confraternite di Misericordia di Puglia.