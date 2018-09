Fidelis - Fasano 0-0 (PT): fine primo tempo

In un Degli Ulivi moderatamente gremito, la SSD Fidelis Andria 2018 fa il suo esordio assoluto nel calcio. Gara di Coppa Italia Serie D contro il Città di Fasano, match che servirà più per mettere benzina nelle gambe e, soprattutto, per presentarsi alla città. Di seguito la cronaca live della partita.

CRONACA LIVE

0' Partita cominciata

6' Prima opportunità per la Fidelis. Tiro da fuori di Manno: parata facile per Guarnieri.



18' Buono scambio al limite del Fasano, che arriva a concludere con Montaldi. Parata semplice anche per Addario.

21' Grossa occasione per la Fidelis Andria. Calcio d'angolo battuto dalla destra da parte di Manno, svetta in area Iannini che fa sponda per Bortoletti il quale in rovesciata tenta il numero: palla che sfiora il palo dopo una deviazione (presumibilmente anche con una mano).

28' Risponde il Fasano: Corvino va via sul fondo della fascia sinistra e mette al centro una palla che sorvola tutta l'area; sul secondo palo giunge Serri che colpisce al volo, ma trova il corpo di Forte che salva praticamente un goal già fatto.

45' + 2' Terminato il primo tempo



TABELLINO LIVE

FIDELIS ANDRIA - CITTA' DI FASANO 0-0 (FINE PRIMO TEMPO)

FIDELIS ANDRIA (4-3-3) Addario; Zingaro, Forte, Dinielli, Porcaro; Piperis, Iannini, Bortoletti; Manno, Adamo, Stranges.

A disposizione: Salzano, Cipolletta, Bilotta, Sgaramella, Calì, De Filippo.

Allenatore: A. Potenza

CITTA' DI FASANO (4-4-2): Guarnieri; Pugliese, Diop, Zizzi, Colombatti; Serri, Corvino, Lanzillotta, Paolillo; Formuso, Montaldi.

A disposizione: Faggiano, Ramilli, Trinchera, Anglani, Romanazzo, Montalbò, Gomes Forbes, Giannotti, Nadarevic.

Allenatore: G. Laterza

ARBITRO: Jascopo Pascariello di Lecce.

ASSISTENTI: Edoardo Federico Cleopazzo e Simone Petracca entrambi di Lecce.

NOTE

Reti: /

Ammoniti:/

Espulsi: /

Angoli: 2-3

Recupero: 2' p.t.

Spettatori: 1061