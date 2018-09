Premio Mediterraneo 2018: presenti Cassano e Carminati alla Luxury Edition

Sono disponibili i biglietti (15€) per l'accesso alla "LUXURY EDITION" del Premio Mediterraneo città di Andria. Sarà ospite d'onore il fantasista barese e tifoso neroazzurro Antonio Cassano, che premierà il Prof. Mario Carminati specialista cardiochirurgo di fama internazionale, interista ed ex giocatore dell'Inter.



Foto di rito ed autografi saranno riservati solo ai soci Inter Club. Per ogni altra info, rivolgersi al club della propria città o da Mondadori In Andria c.so Cavour n.132.



L'edizione di quest'anno del Premio Mediterraneo, evento che andrà in scena per il 16° anno consecutivo, si svolgerà venerdì 28 settembre alle 20.30 presso l’Auditorium “Mons. Di Donna” della Parrocchia del SS. Sacramento.