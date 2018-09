Fidelis, altri acquisti e sabato amichevole contro la Virtus Andria

La Fidelis Andria, dopo la buona prestazione di gruppo in Coppa Italia Serie D, mantiene le promesse esposte dal tecnico Potenza nel post-partita e tessera altri giocatori: il portiere Giacinto Zinfollino (classe 2000) proveniente dal Bari 1908 ; il difensore Miha Gregoric (classe 1989) dal ND Gorica ; l'attaccante John-Christophe Ayina (classe 1991) dal Bisceglie ; il centrocampista Alessandro Petruccelli (classe 1999) proveniente dalla Primavera della Roma.



Inoltre sabato 8 settembre, presso il campo "Fausto Coppi" di Ruvo di Puglia, andrà in scena l'amichevole stracittadina tra Fidelis e Virtus Andria. Un derby da non perdere alle ore 16.00.