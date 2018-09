Virtus Andria, ecco il tuo girone

Con un netto ritardo dovuto alla crisi del calcio dilettantistico e per esteso anche a livello nazionale, viste le numerose squadre che non hanno potuto iscriversi e preso atto della proroga della Figc Puglia per dare la possibilità di iscriversi a diverse squadre che avevano mostrato interesse prima del 4 settembre scorso, ecco che il comitato regionale pugliese ha pubblicato l’organico dei campionati di Prima Categoria pugliese.

Sono come al solito 48 le squadre iscritte con diverse squadre ripescate che hanno preso il posto di altre che non hanno provveduto all’iscrizione e in cui spicca la neonata società Manfredonia 1932 nata dalle ceneri del glorioso team che aveva preso parte anche a campionati professionistici (nella scorsa stagione in Serie D).

Tre gironi da sedici squadre dunque con il campionato che prenderà ufficialmente il via il prossimo 23 settembre.

Ma guardiamo da vicino il girone A che al suo interno avrà sette squadre foggiane e nove compagini di matrice barese.

Un girone rinnovato con ben nove new entry.

Soltanto una la formazione foggiana confermata e cioè lo Stornarella a cui si aggiungono la già citata Manfredonia 1932, la neo promossa Foggia Incedit, le ripescate Gioventù Calcio Cerignola (vincente playoff Seconda Categoria girone A), lo Sport Lucera, il Manfredonia Football Club (ex Sanctum Nicandrum) e la Nuova Daunia Foggia 1949 dopo la fusione col Celle San Vito.

Tra le baresi sono cinque le conferme: oltre alla Virtus Andria c’è il Canosa, il Borgorosso Molfetta, la Virtus Molfetta e il Soccer Modugno.

La vincente del girone B di Seconda Categoria della scorsa stagione e cioè l’ambizioso United Sly di Bari più i cugini ripescati e vincenti dei playoff di seconda girone B Ideale Bari e le altre due ripescate Calcio Palo e Real Sannicandro di Bari.

Nei prossimi giorni saranno diramati i calendari dei tre gironi.

PRIMA CATEGORIA PUGLIESE GIRONE A 2018-2019

1 A.S.D. FOOTBALL CLUB MANFREDONIA

2 SDARL MANFREDONIA CALCIO 1932

3 A.S.D. SPORT LUCERA

4 A.S.D. FOGGIA INCEDIT

5 A.S.D. NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949

6 A.S.D. STORNARELLA CALCIO

7 GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL

8 A.S.D. CANOSA

9 POL.D. VIRTUS ANDRIA

10 A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA

11 A.S.D. VIRTUS MOLFETTA

12 A.S.D. CALCIO PALO

13 F.C.D. SOCCER MODUGNO

14 F.C.D. UNITED SLY

15 A.S.D. IDEALE BARI

16 A.S.D. REAL SANNICANDRO