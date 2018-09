Futsal, stilati calendari ed è subito derby contro il Barletta

Nella giornata di giovedì presso il Comitato LND Puglia a Bari si è svolto il sorteggio dei calendari del campionato di Serie C1 e del tabellone di Coppa Italia. Inizio molto impegnativo per la Florigel Andria di mister Bizzoca che nella prima giornata, in programma sabato 15 settembre, sarà ospite della neo-ripescata Futsal Barletta al “PalaDisfida”, mentre il primo match casalingo nel Palasport di Corso Germania vedrà i biancoazzurri opporsi alla forte formazione del Just Mola. Tre giorni dopo sarà già primo turno infrasettimanale serale sull’ostico campo all’aperto del Dream Team Palo del Colle. Il campionato terminerà il 23 marzo 2019 con la sfida casalinga contro la Polisportiva Five Bitonto dell’ex tecnico Danilo Danisi.

Cammino che si prospetta difficile anche in Coppa Italia per il team del presidente Zingaro che affronterà proprio il Just Mola negli ottavi di finale. La sfida contro la squadra di mister Recchia si giocherà all’andata sul gommato del Palasport di Andria il 30 ottobre, mentre il decisivo match di ritorno si disputerà sul parquet del “PalaPinto”.