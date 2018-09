L'amichevole United Sly - Fidelis Andria sospesa per rissa

Una brutta pagina di sport quella andata in scena oggi pomeriggio al Campo Sportivo San Pio di Bari, quando l'amichevole United Sly - Fidelis Andria è stata sospesa al 39' del primo tempo per rissa sul risultato di 1-0 per gli andriesi.

Un episodio indubbiamente da condannare, soprattutto perché avvenuto durante un'amichevole dove l'agonismo potrebbe in qualche modo lasciar spazio al miglioramento fisico e tattico delle due squadre.

Le due società, comunque, attraverso i loro canali social hanno emanato un comunicato ufficiale: «La Sly United e la Fidelis Andria si scusano con le rispettive tifoserie per quanto accaduto oggi in campo. L’inconveniente è stato chiarito e non pregiudicherà i buoni rapporti che intercorrono tra le due società».