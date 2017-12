"La Vigilia è Andria", oggi spettacoli per tutto il centro città

Arriva pochi giorni prima di Natale la delibera della Giunta comunale, la n. 218 del 21/12/2018, nella quale si legge che «in prossimità delle festività natalizie il Comune concorre a realizzare lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale, operando per promuovere e sostenere iniziative adeguate per l'organizzazione del tempo libero con particolare riguardo alle attività culturali, turistiche e sociali», motivo per cui è stata accolta la proposta presentata in data 19/12/2017 con nota ns. prot. n° 107543 in pari data, del Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Culturale "La notte bianca", Stefano Geniale, con cui si chiede il patrocinio per l'organizzazione e la realizzazione di concerti di musica dal vivo che si svolgeranno lungo diverse zone principali del territorio di Andria in occasione della Vigilia di Natale 2017, con un contributo di €. 2.200.





Di seguito il programma degli eventi live:

– Viale Crispi: “The Pimps”

– Piazza Duomo: “Salenero”

– Piazza Balilla: “I Caroselli”

– Via Vaglio: “Sottosuono”

– Piazza La Corte: “Billie Hard”

– Via Vespucci: “Vigilia in via Vespucci”

– Via Bruno Buozzi: “Letture Animate”