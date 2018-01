Concerto di Natale 2017 con il trio Prodon, Folliero e Pansini

La parrocchia B.V. Immacolata , in collaborazione con Pro Loco Andria e Arciconfraternita della Ss.Ma Addolorata presentano Concerto di Natale 2017.

Sabato 06 gennaio 2018, ore 20,00, presso Chiesa B.V. Immacolata si esibirà il Trio composta da Marco Vincenzo Prodon (Pianoforte), Walter Folliero (Violino) e Anna Maria Stella Pansini (Soprano).

Musiche di J.S. Bach, A. De Fidio, B. Marcello, G. Caccini, O. Rieding, S.A. De’ Liguori, P. Mascagni, E. Morricone, A. Adam.

Lo stesso programma sarà replicato domenica 7 gennaio 2018, alle ore 19,00, presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.







PROGRAMMA

1)J. S. Bach – Aria Dalla Cantata Bwv 29

2)A. Liguori – Fermarono I Cieli

3)J.S.Bach – Sinfonia Dalla Cantata Bwv15

4)Anonimo –Gloria In Excelsis Deo

5)B. Marcello – Concerto In Do Minore

6)J. F. Wade – Adeste Fideles

7)G. Caccini – Ave Maria

8)O. Rieding – Concerto Op. 35

9)A. De Fidio - Natale 10)P. Mascagni – Intermezzo

11)A. De Fidio – A Gesù Bambino

12)E.Morricone–Nuovo Cinema Paradiso

13)A. Adam – Noel