Domani il Gran Galà dell'Epifania

«Una gara canora ed uno spettacolo di ballo con una lotteria di beneficenza che avrà lo scopo di raccogliere fondi per fronteggiare l'emergenza freddo di questi mesi da parte delle famiglie bisognose».

É la finalità del Gran Galà dell'Epifania in programma venerdì 5 gennaio 2018 alle ore 20 presso l'Ottagono di Andria.

Un appuntamento promosso dal promettente cantante Nicola Civita e da Alessandra Carbone organizzatrice di talent e spettacoli.

L'evento ha ricevuto il patrocinio morale dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Andria: «Abbiamo deciso di patrocinare l'iniziativa – spiega l'Assessore Magliano - con grande piacere. Lodevole il progetto di Nicola Civita e di Alessandra Carbone che hanno deciso di costituire il Comitato 'Andria Solidale' al fine di unire la musica alla solidarietà verso più deboli. Un evento a costo zero per le casse del Comune e avrà il solo costo del biglietto (1 euro) della lotteria. Tanti i premi messi messi in palio da esercizi commerciali ma anche coperte e indumenti per fronteggiare il freddo di questi mesi. In bocca al lupo a tutti i giovani cantanti di Andria in gara. Sarà questa l'altra sfida di una serata che vuole rendere l'Epifania un giorno speciale, all'insegna del divertimento, della spensieratezza e naturalmente della solidarietà. I nostri giovani talentuosi vanno sostenuti soprattutto se mossi da amore verso il prossimo».