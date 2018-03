Un incontro fortuito che ha portato a una serata di grande successo: è quello che è accaduto quando la Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Jannuzzi-Di Donna", la dott.ssa Lilla Bruno, ha incrociato Federico Zampaglione nei camerini durante un suo concerto.

La Dirigente aveva strappato al cantante, scrittore e regista romano, leader dei Tiromancino, la promessa che sarebbe venuto ad Andria, presso il suo istituto, per presentare il suo nuovo libro, dal medesimo titolo della hit del momento "Dove tutto è a metà", e così è stato: nell'auditorium del plesso scolastico "A. Moro" gremito di gente, Zampaglione ha presentato il volume e ha cantato per il pubblico entusiasta e partecipe. L'esibizione è stata impreziosita dalle performance canore e di ballo del coro scolastico e degli alunni che in questi giorni si sono impegnati per accogliere al meglio l'ospite d'onore, che si è detto commosso per questa calda accoglienza.

"Dove tutto è a metà" racconta i sogni, l'amicizia e l'amore dei due protagonisti Lodo e Libero, appartenenti a due generazioni diverse, entrambe rivolte alla ricerca della felicità. E così anche Zampaglione ha incantato il pubblico raccontando frammenti della sua biografia, cantando i suoi successi e rispondendo ai quesiti posti con grande simpatia e nonchalance.



«Un'iniziativa molto bella, costruttiva ed educativa - ha commentato la Dirigente Lilla Bruno -: la figura di Federico Zampaglione è molto completa e poliedrica e spero che i ragazzi abbiano colto la sua umanità e il suo messaggio secondo cui è importante e si riesce a diventare personaggi di successo solo con tanto sacrificio».

Federico Zampaglione ha poi concesso un'intervista in esclusiva per gli amici di AndriaLive.