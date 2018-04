Cerrò a na doice l crestioine? In scena la commedia dialettale andriese

Una trama divertente e simpatica che con ironia fa riflettere su quanto troppo spesso tutti siano vittima dei pregiudizi e di come basti poco per vivere meglio, tutti insieme.

L’associazione teatrale “Il circolo dei viaggiatori”, dopo i tanti consensi e il grande successo ottenuto lo scorso anno con la commedia “R paraul d mammà!”, porta in scena un nuovo lavoro in vernacolo in due atti dal titolo “Cerrò a na doice l crestioine?” scritta e diretta da Domenico Ciommo.

La storia prende forma quando Genzelle decide di comunicare che il suo innamorato «…tein nu probleim peccenenne pecennenne». Quando si scopre che anche gli altri componenti della famiglia di Reccarde hanno problematiche varie, ecco che nella famiglia protagonista scoppia il finimondo!

La “diversità” del fidanzato e dei suoi famigliari turba e scompiglia la famiglia di Genzelle al punto da rifiutare categoricamente la loro presenza in casa propria. Rifiuto dettato principalmente dalla paura del giudizio della gente che troviamo espresso in queste parole: «cerrò a na doice l crestioine d la stroide? Chidde vedene i sentene i staun p la scechepette a moin pront a sparè». La frattura che si è venuta a creare sembra irreparabile… ma una mossa astuta e inaspettata riesce a rompere tale immobilità e… Il resto della storia lo scoprirete! Lo spettacolo andrà in scena i giorni 21, 22 e 25 aprile, sipario alle ore 20:30 presso l’Auditorium Mons. Di Donna, Parrocchia S.S. Sacramento di Andria.

Contenuti, comicità e divertimento sono assicurati! Vi aspettano gli attori Angela Civita, Nicoletta Sgaramella, Nunzia Sinisi, Chiara Civita, Nicola Cellamare, Domenico Cassetta, Riccardo Suriano, Marco Bucci, Francesca Caputo, Emanuele Cellamare, Nunzia Miracapillo e Silvio Troia. E tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dello spettacolo, Maria Paradiso, Maria Sgaramella, Francesco Gammarrota, Pantaleo Di Vincenzo e Francesca Sardano.