Nina Zilli l'11 Agosto in concerto a Castel del Monte

Uno degli eventi di punta dell'estate andriese 2018 sarà il concerto di Nina Zilli, che si terrà l'11 Agosto a Castel del Monte. Una location suggestiva, uno dei simboli della nostra regione farà da sfondo al concerto pop della giunonica Nina.

Nina Zilli, pseudonimo di Maria Chiara Fraschetta, classe 1980, è una cantautrice, personaggio televisivo e personaggio radiofonico italiana.

Dopo alcune esperienze come veejay, e in campo musicale con alcuni gruppi, firma nel 2009 un contratto discografico con l'etichetta Universal, con la quale pubblica l'EP di debutto dal quale viene estratto il singolo 50mila, con il quale raggiunge la notorietà e che viene inserito come colonna sonora del film Mine vaganti. Il singolo è inoltre incluso nel videogioco Pro Evolution Soccer 2011.

Ha al suo attivo quattro partecipazioni al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2010 nella categoria Nuova Generazione con il brano L'uomo che amava le donne, che conquistò il podio classificandosi al terzo posto e vinse il Premio della Critica "Mia Martini", il Premio Sala Stampa Radio TV ed il Premio Assomusica, nel 2012 con il brano Per sempre, nel 2015 con il brano Sola e nel 2018 con Senza appartenere.

Nel 2012 ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest con il brano L'amore è femmina (Out of Love), classificandosi al nono posto. Nella sua carriera ha inoltre vinto due Wind Music Awards ed è stata candidata agli MTV Europe Music Awards, ai TRL Awards e ai Premi Videoclip Italiani.

Tra le sue ultime esperienze ritroviamo la partecipazione al talent X Factor in qualità di giudice.

Nina Zilli porterà a Castel del Monte una carica esplosiva di energia e di vitalità con il suo sound fresco ed eclettico che trasversalmente attraversa e accontenta diverse generazioni. L'incantevole location farà poi tutto il resto.