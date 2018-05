"Alla scuola di don Tonino", oggi uno spettacolo in onore del Vescovo umile

Ancora un appuntamento per il I circolo didattico "Oberdan" nei mesi dedicati alla memoria di don Tonino Bello, a cui è dedicato uno dei plessi: si terrà infatti questa mattina lo spettacolo "Alla scuola di don Tonino", con danza, musica e teatro. I valori del Vescovo vengono interpretati dagli occhi dei bambini, impegnati in un percorso di conoscenza della sua figura.

L'appuntamento è per le ore 18,30 presso il plesso "Don Tonino Bello" in via dott. Camaggio.