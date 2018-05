​I Paipers in teatro per festeggiare i 10 anni di carriera

Per festeggiare i 10 anni di attività I Paipers, band pugliese di beat italiano anni 60, si esibiranno Domenica 27 Maggio in una serata speciale presso La Cittadella degli Artisti a Molfetta.



Una speciale formazione di cinque elementi metterà in scena in anteprima il nuovissimo spettacolo. Protagonisti dello show scenografie anni 60 e videoproiezioni. Nell’occasione verrà presentato il primo album dal titolo “Scatenati Bambina”, contenente anche due brani inediti che verranno eseguiti nel corso della serata.

I Paipers sono uno spettacolo vero e proprio che catapulta lo spettatore nella magica atmosfera dei sixties: musica, abbigliamento, slang, tutto è anni 60.



Dopo due anni intensi di concerti in giro per l’Italia, nel corso del 2010 diventano ospiti fissi dei sabati dello Smaila’s Puglia e, a fine anno, partono per un minitour di una settimana a Sharm El Sheikh. È la loro prima esperienza all’estero.

A metà Settembre partono per un tour in Inghilterra e suonano in alcuni tra i più prestigiosi club londinesi.

Al ritorno da Londra vengono scelti come band ufficiale del Lab Zelig Trani, laboratorio della famosa trasmissione televisiva di Canale 5. Dopo un periodo di concerti in giro per l’Italia approdano anche a Milano e suonano in due dei più conosciuti locali d’Italia: lo Zelig in viale Monza e Le Scimmie sul Naviglio Pavese.

A Febbraio 2015 accompagnano musicalmente Nino Frassica in due eventi teatrali.

A Maggio 2015 esce “Speedy Gonzales”, brano che anticipa l’uscita del primo album.

Il brano entra in classifica su RadioNorba, la più importante radio del sud Italia.

A Luglio 2015 esce il secondo singolo, “Guarda Come Dondolo”. Sempre nello stesso mese hanno l’occasione di accompagnare musicalmente Red Canzian, bassista dei Pooh.

Ad Ottobre 2015 tornano a Londra e suonano al CAFE’ 1001, storico locale su Brick Lane. Dall’esperienza inglese nasce il videoclip di “Io Ho In Mente Te”, terzo singolo dell’album di prossima uscita.

A Dicembre 2015 esce il videoclip di “Senza Luce”, girato interamente a Milano.

A Giugno 2016 aprono il concerto di Peppino Di Capri a Bari e pubblicano il videoclip de “Il Geghegè”.

Ad Agosto 2016 pubblicano il videoclip di “Quando Quando Quando” in esclusiva su TV Sorrisi e Canzoni.

A Febbraio 2017 accompagnano musicalmente Lino Banfi ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera.

Nel corso del 2017 si esibiscono in location prestigiose come il Casinò di Sanremo, etc.

Hanno all’attivo centinaia di concerti in giro per l’Italia merito anche dell’incontestabile originalità del progetto che li pone tra le band più ricercate nell’intero sud italia.





Biglietti disponibili c/o La Cittadella degli Artisti, nei punti vendita autorizzati Bookingshow o online al seguente link



https://www.bookingshow.it/I-PAIPERS-Biglietti/111...