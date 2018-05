Due giovani andriesi che cercano di affermarsi sulla scena musicale: Nicola Pomo e Claudio Lorizzo, in arte El Barto & Diego Diaz, sono nati entrambi ad Andria rispettivamente il 27/12/1992 e il 5/11/1993.

Il primo dopo aver terminato le scuole superiori consegue una laurea in infermieristica a Roma presso l'università "La Sapienza" nel 2015 dopodiché si sposta ad Amsterdam per lavoro nel 2016 ma sente che l'ambiente nel quale vuole vivere è quello spagnolo anche per le influenze musicali alle quali si rende disponibile volentieri. Decide quindi di trasferisi a Madrid, dove attualmente è dipendente di un'impresa di medical devices. Il secondo agisce con la priorità di sviluppare e contribuire alla crescita del movimento Trap direttamente ad Andria, dopo aver effettuati lavori di diversa natura attualmente gestisce una cartolibreria. Il primo comincia a scrivere nel 2015, il secondo nel 2016 su consiglio del socio.

I due giovani, però, hanno come obiettivo quello di dedicarsi alla musica, in particolare alla trap, sottogenere della musica hip hop, in fortissima crescita costante a livello nazionale. Parliamo di una musicalitá amata e odiata allo stesso tempo, considerata un'evoluzione da alcuni, motivo di confilitto con le tipiche sonoritá underground da altri. Si tratta di uno stile che deriva direttamente dal rap e che, proprio come il suo ‘parente’ più grande, nasce negli USA, nel primo decennio degli anni 2000: in Italia, per intenderci, i più famosi rappresentanti di questo genere sono Guè Pequeno, Marracash e Ghali.

Su questa base, i due giovani andriesi hanno lanciato su YouTube il loro ultimo lavoro intitolato “Alter Ego”, che fa da specchio alle esigenze di passione e voglia di mettersi in gioco dei due rapper. Un testo che racconta il coinvolgimento che ha portato i due ragazzi, Nico e Claudio, a manifestarsi in un ‘altra forma. Sicuramente il pezzo piú maturo sfornato dal duo, su una sonoritá tipica del genere che rimanda nella strumentale alla cultura cinese.

In bocca al lupo ai giovani musicisti!