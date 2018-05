I Nemisia, un gruppo andriese indie/cantautorato che nasce l'estate scorsa grazie ad un incontro fortunato di amici di vecchia data e alla monotonia "offerta" dalla città, sono tra gli otto finalisti dell'ottava edizione del Rec’n’Play, contest molto importante, quest'anno esteso a livello regionale, che darà la possibilità a tutte le band finaliste di esibirsi al Medimex a Taranto il 9 giugno. Tra l'altro sempre il giorno 9 giugno uscirà il videoclip del loro primo singolo "Memorie"

Rec’n’Play è il progetto musicale, cinematografico e didattico, ideato e organizzato da Zerottanta Produzioniin collaborazione con Liceo Scacchi, con il sostegno di TPP – Puglia Sounds, Comune di Bari (Rip. Politiche Educative e Giovanili), vincitore del Leone d’Argento alla Creatività (Biennale di Venezia 2013), in partnership con MAST – Music Academy Recording Studio, L’Acqua in Testa Music Festival e UWS – University of the West of Scotland.

In questi anni l’evento ha coinvolto più di 100 band musicali di Bari, provincia e BAT per un totale di circa 500 ragazzi tra musicisti e stagisti che hanno seguito il progetto dall’organizzazione dell’evento alla realizzazione dei videoclip finali.

La band andriese, a cui auguriamo un grande "In bocca al lupo", si contenderà uno dei seguenti premi:

PREMIO REC’N’PLAY

realizzazione di un video-documentario interamente dedicato alla band a cura di Zerottanta Produzioni



PREMIO DEMO (per tutte le band finaliste)

registrazione presso MAST – Music Academy Recording Studio del proprio brano inedito



PREMIO L’ACQUA IN TESTA

partecipazione alla prossima edizione de L’Acqua in Testa Music Festival



PREMIO UWS – SONGWRITING WEEK (per un musicista iscritto al contest)

viaggio studio di una settimana presso University of the West of Scotland – Campus di Ayr, in occasione della settimana di Songwriting Week del corso di studi universitari Bachelor of Arts in Commercial Music.