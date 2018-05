"Acqua viva", grande successo per la rappresentazione teatrale dell'Anteas

Domenica 27 maggio presso il teatro San Francesco, gremito di persone all'inverosimile, i volontari dell'Anteas si sono esibiti in una rappresentazione teatrale inedita, scritta e diretta da Mariella Colasuonno, dal titolo "Acqua viva": trama molto suggestiva con effetti di luci e movimenti di ombre tanto da tenere il pubblico in assoluto silenzio per poi sfociare in un applauso scrosciante che ha ricompensato i volontari per la loro esibizione.



Il mare di tutti, quello della vita in cui sembra sbiadita la luce dell'amore. Oggi più che mai siamo in attesa di un "miracolo": in attesa silenziosa di fronte alla guerra, alla vecchiaia, al dolore e alla malattia. La luce dell'universo sembra seguire il profilo di alcuni personaggi dello spettacolo che ringraziano Dio, nonostante tutto, con canti, versi note e danza. Ogni uomo ha dentro di sé una danza quella vita che celebra e loda. Acqua è tutto questo.