“Ciak si suona”, un concerto gratuito all'I.C. "Imbriani-Salvemini"

Nel mese di giugno, come di consueto da quasi un ventennio, a Corato, l’ass. cult. La Stravaganza organizza il Festival delle Murge, una vetrina di concerti e spettacoli di musica classica, per lo più con un repertorio di musica da camera, ma anche solistica ed orchestrale.

Quest’anno due concerti della XVIII edizione del Festival si svolgono ad Andria.

Infatti giovedì 7, nell’Auditorium dell’Istituto Salvemini di Andria, si terrà il concerto “Ciak si suona”.

Di questo concerto si terranno due spettacoli, la mattina sarà riservato ai soli studenti interni, il pomeriggio, alle ore 16, la Replica è aperta al pubblico, con ingresso gratuito.

Questo concerto nasce da un progetto di un corso, di archi e percussioni, realizzato presso l’Istituto Comprensivo Imbriani-Salvemini su proposta di Paola Rubini, violinista e violista, direttore artistico del Festival delle Murge e dell’Accademia La Stravaganza.

Paola Rubini si è avvalsa anche della collaborazione della pianista Anna Rosa Ruta e del maestro di percussioni Spiff Onyukwa.

Merito va dato alla Preside, dott.ssa Rosanna Palmulli, per aver creduto nell’iniziativa progettuale, ai docenti delle classi coinvolte, per aver curato il coordinamento, alle famiglie per aver mostrato interesse per la musica, ai bambini delle classi coinvolte nel progetto per il gioioso e costante impegno mostrato durante il percorso di formazione alla musica.

Nel concerto presentato alla Salvemini, gli alunni dell’Istituto si esibiranno in musica d’insieme orchestrale con allievi e maestri dell’acc. La Stravaganza.

Il secondo concerto presentato ad Andria si terrà Giovedì 21, festività di San Luigi, nella Cattedrale.

L’Orchestra “La Stravaganza” e la “Cluster Choral Academy” interpreteranno un repertorio sacro tratto dalla produzione di Antonio Vivaldi.

Gli altri concerti del Festival delle Murge si terranno a Corato con un articolato calendario in varie prestigiose location cittadine.