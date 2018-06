Europa si, Europa no: il dilemma che accompagna diversi italiani e non solo in questa delicata fase storica. Anche gli alunni dell'IISS “R.Lotti-Umberto I” di Andria hanno voluto provare ad interrogarsi su questo tema molto attuale, non affrontando le consuete tematiche politiche, ma ripercorrendo la storia dell'Europa attraverso i fenomeni culturali e di costume che l'hanno attraversata fin dalla sua nascita.

Così nasce il musical 'The European Dream' scritto e ideato dalla prof.ssa Michela De Tommaso, che andrà in scena stasera, a partire dalle ore 18, presso l'auditorium del Lotti Umberto I (via Cinzio Violante,1) e che vedrà come protagonisti circa 30 ragazzi scelti in prevalenza tra gli alunni delle classi prime e seconde e terze dei tre indirizzi dell'istituto (Tecnico per il Turismo, Professionale per i Servizi Commerciali e Tecnico Agrario).

Il musical è la sintesi finale di due moduli del PON-FSE 10862 – scuola#iosonodentro – “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio” sui quali si è innestato anche il progetto del PTOF “Teatrando: dal dopoguerra ad oggi” che invece ha coinvolto i ragazzi delle quarte e delle quinte del Tecnico per il Turismo. Lo spettacolo sarà preceduto da una breve presentazione degli altri moduli del PON.

La cittadinanza è invitata.