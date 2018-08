Gran Gala' del Borgo, questa sera a Montegrosso

Uno spettacolo per giovani talenti di canto, musica e ballo. La Festa Patronale di San Isidoro nella storica Borgata di Montegrosso si arricchisce quest'anno di una nuova tessera: Il Gran Gala' del Borgo in programma la sera del 14 agosto a partire dalle ore 20. Non un semplice happening, ma una maniera concreta di coniugare il clima di festa con la socializzazione e la solidarietà per chi, anche durante le vacanze, versa in condizioni oggettive di difficoltà.

Tanti gli artefici dell'iniziativa: a cominciare dal Comitato di Solidarietà per Andria ( presidente Nicola Civita), proseguendo con la Parrocchia di Santa Maria Assunta (parroco don Giuseppe Ruotolo), L'Associazione locale La Piscara ( presidente Nicola Miracapillo) e l'Accademia dei Talenti ( scuola di danza dei maestri Annamaria Bruno e Riccardo Miracapillo). Il tutto con il patrocinio della civica amministrazione andriese.

«Proveremo a regalare momenti di allegria e spensieratezza alla Comunità del Borgo ed agli ospiti dei centri limitrofi – ha ricordato il patron dell'evento, Nicola Civita – ma al tempo stesso cercheremo di stare accanto agli andriesi che se la passano male. È un impegno solenne cui teniamo particolarmente.

Dare una chance a giovani talenti del territorio, spesso sconosciuti, è l'obiettivo di questa manifestazione – ha sottolineato il presidente de La Piscara, Nicola Miracapillo. Cantanti, musicisti e ballerini si alterneranno sul palco del Gran Galà per uno spettacolo che ci auguriamo possa trasmettere allegria e, al tempo stesso, scaldare il grande cuore del pubblico locale».

Presenteranno la serata Mariangela Fortunato e Vincenzo Carbutti.