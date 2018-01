San Valentino Volley oggi a Cerignola per confermare il primato

Un Natale passato in totale allegria quello della San Valentino Volley che nel massimo torneo interprovinciale, la 1^ divisione maschile, guida la classifica al termine di un combattutissimo girone d'andata. La squadra agli ordini di Carmine Arbues, infatti, ha cominciato in sordina la stagione confermando gran parte del roster della passata stagione ma con particolare attenzione al vivaio di casa ed ai ragazzi del proprio settore giovanile. Un gruppo variegato che ha trovato una magica amalgama nonostante le tante difficoltà strutturali a cui si è andati incontro in questa stagione. Basti pensare che la 1^ divisione maschile, come diverse altre formazioni della San Valentino Volley, sono costrette a fare tre allenamenti settimanali in altrettante tre diverse strutture o, come sempre più spesso accade, ad organizzare amichevoli in giro per la BAT pur di non saltare preziose sessioni di allenamento.

Ma nonostante le tante difficoltà i ragazzi di Arbues hanno conquistato gara dopo gara sicurezza ed autorità in campo, con un unico passaggio a vuoto a Molfetta, sino alla vittoria conquistata per 3 a 1 tra le mura amiche sabato 23 dicembre contro la Redfox Barletta che ha sancito il primato in classifica ad una lunghezza di distanza dalla Fenice Volley Cerignola.



Il girone di ritorno inizierà questo pomeriggio alle ore 18.00 proprio contro i foggiani della Fenice, con gli andriesi che andranno in trasferta per confermare il primato.