La Pallavolo Andria cade ancora in trasferta: finisce 3-1 con il Tricase

Non basta una prova di grande cuore e carattere degli andriesi per avere la meglio su un Tricase pronto a sfruttare ogni piccola indecisione ed errore. Persa una grande opportunità di conquistare punti salvezza contro una diretta concorrente. Complice la concomitanza dei risultati delle altre concorrenti per la salvezza il cammino per la Florigel si fa complicato, ad una sola gara dalla conclusione del girone di andata la rilegano al 12° posto con appena 13 punti.

Con i parziali di 26-24; 28-30; 25-23 e 25-19 il sodalizio salentino ha avuto la meglio sul sestetto federiciano, oramai in crisi di risultati e con una evidente difficoltà a gestire le varie situazioni di gioco nelle fasi decisive dei set.

La Florigel Andria si schiera con la diagonale Zonno -Carelli, Fiorillo e Caldarola di banda, Porro e Carofiglio centrali e Pepe libero.

«Bisogna rimettersi urgentemente al lavoro – le parole del Direttore generale A. Paradies – con maggiore convinzione, lavorando alacremente su ogni singolo dettaglio (battuta, ricezione, muro e attacco). Facendo le giuste scelte durante la gara, valutando al momento le caratteristiche di gioco che esprime la squadra avversaria. La prossima sfida dimostrerà la reale volontà e capacità e voler mantenere la categoria contro la capolista Leverano e potrà rappresentare un bivio cruciale per la stagione degli andriesi. Giocare senza timori e conquistare punti preziosi per la classifica purtroppo risicata».

Si torna in campo sabato 20 gennaio per incontrare il Leverano, capolista, nel Polivalente di via delle Querce con inizio alle ore 18,00.

TABELLINO



FULGOR TRICASE - PALLAVOLO ANDRIA 3-1 (26-24; 28-30; 25-23 e 25-19)

PALLAVOLO ANDRIA: Carelli(24), Zonno (3), Fiorillo (8), Caldarola (8), Porro (7), Carofiglio (9), Pepe (Lib), Poli (0), Cripezzi G. (0), Rubino (1), Cripezzi A (ne) e Losito (2L).

Andria: Ace 4 – Muri 8 – Battute sbagliate 4.

Campionato Nazionale Serie B - Girone G – 12^ giornata girone di andata

Classifica: Bcc Leverano 34; Emrafoods Gis Pallavolo Ottaviano 29; Romeonormanna Aversa 27; Snav Folgore Massa 21; M2G Group Bari 20; Giocoleria Virtus Potenza 19; Fulgor Tricase 18; Tya Marigliano 17; Ecolav Udas Volley Cerignola, Orthogea Ostuni 16; Erredi Assicurazioni Taranto, Pallavolo Andria 13; Matervolley Castellana Grotte 8; Olimpia Galatina 1.