La San Valentino Volley batte Molfetta e consolida il primato

La San Valentino Volley batte tra le mura amiche la Pallavolo Molfetta e consolida il primato nel torneo di 1^ divisione maschile, portando a +5 il vantaggio sui biancorossi sempre secondi in graduatoria. Una gara mai in discussione quella disputata all'interno del Polivalente di via La Specchia ad Andria ed in cui i ragazzi di Carmine Arbues hanno mostrato particolare attenzione e voglia di riscatto visto l'avversario che, alla seconda giornata di torneo, è stata l'unica squadra a battere gli andriesi da tre punti.

Primo set in equilibrio nelle battute iniziali, poi vantaggio consolidato andriese e ritorno del Molfetta sino al 25-21 finale per la San Valentino Volley. Subito sull'acceleratore, invece, il secondo set per i ragazzi guidati da Arbues che si impongono in battuta e sono precisi in contrattacco. 25-12 finale e palla al terzo set dove la San Valentino Volley è stata brava a non disunirsi ed a restare concentrata sul match. Subito largo vantaggio andriese ma a metà parziale c'è il ritorno dei giovani atleti molfettesi. Risale il ritmo dei padroni di casa che chiudono set e match sul 25-22 e 3 a 0 finale.

Grazie agli altri risultati di giornata, come detto, la San Valentino Volley allunga in vetta sino a +5 con il Molfetta secondo e, per la prima volta in zona play-off, ci sale il San Giovanni Rotondo. Sabato 20 gennaio, si torna in campo per un derby importantissimo in trasferta contro la Red Fox Barletta a partire dalle ore 16 all'interno del PalaMarchiselli.