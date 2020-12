Un progetto che porta solidarietà in silenzio tra chi vive ai margini: nasce così “Non siamo soli”, il progetto che ha visto impegnati i volontari della Croce Rossa italiana di Andria nella consegna di viveri di conforto, indumenti e coperte a chi vive in isolamento in campagna.

In una delle serate pre-natalizie anche il Sindaco Giovanna Bruno ha potuto toccare con mano le vulnerabilità ai margini della città al fianco dei volontari.

«Il progetto – spiega il presidente del comitato andriese, Antonio Veneziano - nasce dalla necessità di regalare un momento di serenità a chi non conosce questa parola. Sono stati impegnati 25 volontari, che hanno consegnato 16 pacchi di viveri, distribuito bevande calde, coperte, sciarpe e capelli. Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno dato una grosso aiuto per la realizzazione del progetto, creando una rete di solidarietà che rappresenta ciò che è di buono in questo momento di emergenza sociale oltre che sanitaria: l’Associazione Orizzonti, il Bar Oberdan, le Guardie Campestri e l’Associazione Naturalista Federiciana Verde O.D.V. che hanno garantito lo svolgimento del servizio in sicurezza. Infine ringrazio il Sindaco per essere stato con noi».

In chiusura, l’appello: «L’attività sarà replicata nei prossimi giorni, vista l’allerta meteo incombente. Per questo motivo invito tutta la cittadinanza a donare coperte, cappelli e sciarpe in buono stato per fronteggiare il grande freddo imminente, nei giorni 29 e 30 dicembre p.v. e 4-5 gennaio 2021. Per la consegna dei beni citati sarà necessario contattare il numero 391-4656588».