L'associazione "Ideazione" in campo per aiutare i più bisognosi con "Acquista una calza solidale"

Un Natale diverso, un Natale ricco di paure ed agitazioni, un Natale variopinto di emozioni contrastanti. L'associazione Sociale e Culturale “Ideazione” non si ferma e si mette in moto per strappare un sorriso a chi, della situazione pandemica, ne sta risentendo più di chiunque altro.

"Acquista una calza solidale", un progetto in cui sarà possibile acquistare calze dolci e/o salate, per grandi e piccini, il cui ricavato sarà devoluto a "Casa Accoglienza Santa Maria Goretti" per l'acquisto di prodotti di prima necessità per neonati e bambini. Tanta partnership ha sposato questo progetto entusiasta e pronta a scendere in campo ed #esserci per Andria e per gli andriesi.

È possibile scegliere tra 4 tipologie di calze ciascuna al costo di euro 10: bimba dolce, bimbo dolce, adulto dolce e adulto salato. Tutte le calze contengono prodotti di prima qualità, nonché una mascherina filtrante e lavabile.

Per informazioni sulla modalità di acquisto e sui punti vendita convenzionati contattare i canali social ufficiali dell'Associazione Sociale e Culturale “Ideazione”, Instagram e oppure tramite il numero della segreteria 370 371 67 11.