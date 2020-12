Asl BT, il bilancio è certificabile. Delle Donne: «Primo passo per garantire equilibrio»

Si è concluso con esito positivo il Percorso attuativo della certificabilità (PAC) attuato dalla Regione Puglia e finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS pubblici. "La Asl Bt è tra le prime aziende sanitarie italiane ad aver completato con esito favorevole le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di certificabilità del Bilancio di esercizio - dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt - e di questo siamo molto fieri ed orgogliosi. Ora possiamo andare avanti con le procedure che permetteranno di certificare il bilancio, così come previsto dalla normativa in vigore".

Il Percorso Attuativo della Certificabilità definisce la qualità del dato di bilancio che dipende dalla rigorosa applicazione di principi e corrette procedure amministrativo-contabili. Procedure che prevedono passaggi diversi e che sono trasversali, poiché riguardano tutte le attività amministrative connesse al processo produttivo aziendale e tutto il personale che viene coinvolto a vario titolo e con gradi diversi di responsabilità. "L'obiettivo raggiunto premia il lavoro dell'Area Gestione risorse economico finanziarie diretta da Maurizio de Nuccio - continua Delle Donne - ma anche di tutti gli altri amministrativi che svolgono con attenzione e diligenza un lavoro molto delicato in una azienda molto complessa come la nostra".

"L'attenzione nei confronti della correttezza delle procedure amministrativo-contabili è sempre stata molto alta - aggiunge il Direttore Generale - le modalità organizzative sono il primo passo per garantire un bilancio in equilibrio. Questo primo importante risultato raggiunto ora ci consente di continuare sul percorso già intrapreso e lavorare per la certificazione di bilancio. Il risultato premia l'apparato amministrativo aziendale che lavora silenzioso e supporta tutta l'attività di assistenza".