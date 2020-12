La Sindaca Bruno riceve nuovo editore, direttore e redazione Bat de La Gazzetta del Mezzogiorno

La Sindaca, avv. Giovanna Bruno, ha ricevuto questa mattina, nella sala Giunta, il nuovo editore de La Gazzetta del Mezzogiorno, dott. Sebastiano Ladisa, il Direttore responsabile dello storico quotidiano, Giuseppe Detomaso, il capo della redazione della Bat, Rino Daloiso e alcuni componenti della stessa redazione: Paolo Pinnelli, Giuseppe Dimiccoli, Aldo Losito, Marilena Pastore. Alla Sindaca sono stati presentati i nuovi piani editoriali, la scelta organizzativa di collegare nuovamente, nella foliazione, la pagina Bat a quella di Bari, piuttosto che a quella di Foggia. La Sindaca ha preso atto dello sforzo compiuto dal gruppo guidato dai fratelli Ladisa per non disperdere la storia editoriale, ultracentenaria, de La Gazzetta del Mezzogiorno, l'impegno che ogni giorno viene messo per assicurare da Andria, e non solo da Andria, una informazione equilibrata ed ancorata ai fatti e ha chiesto per la città, quarto comune per dimensione in Puglia, particolare attenzione per contribuire, nel rispetto dei ruoli, al suo rilancio.

«Sono contenta -ha detto la Sindaca - che gli inizi di questo mio impegnativo mandato sindacale coincidano con questo cambio di passo de La Gazzetta del Mezzogiorno. Sono ovviamente anche contenta per la decisione di riorganizzare la redazione della Bat per renderla più affine a quella di Bari. Devo anche ricordare che, su questa città, sono puntati molti occhi, che si vuole investire sul suo rilancio, sul suo risanamento e mi aspetto l'attenzione che questa città merita. Devono essere infatti salvaguardati il suo peso, la sua identità, la sua storia e soprattutto la sua enorme capacità di ripresa che vogliamo, con determinazione, assecondare e guidare».