Dopo l’ultimazione e quindi l’inaugurazione della scuola materna a Tanandava, a sud del Madagascar, l’associazione Insieme per l’Africa torna in Terra Rossa per avviare la nuova costruzione di una scuola materna a Bejofo: un comune rurale del Madagascar situato nel distretto di Ambatondrazaka, provincia di Toamasina, regione di Alaotra-Mangoro.

«Bejofo significa pieno di polvere. Il paese è così chiamato anche per la fragilità del suo suolo facilmente ridotto in polvere alla minima pressione – commenta il presidente dell’associazione, Emanuele Mastropasqua -. È un comune con una popolazione di 13.000 abitanti. Esso appartiene alla vasta pianura risicola della regione del Lago Alaotra, da qui la presenza di quasi tutte le tribù del Madagascar (Sihanaka dal luogo, Merina, Betsileo, Antandroy, Antesaka, ...) che sono venute in cerca di una vita migliore. La loro attività principale è la coltivazione del riso. Altri si occupano dell'allevamento di bovini e pollame, altri ancora lavorano nel commercio e una minoranza nel settore dei servizi. Ma la maggioranza della popolazione è povera (1,2 euro / giorno), composta da famiglie numerose, talvolta anche con 10 bambini. Gli abitanti hanno difficoltà a guadagnarsi il cibo e le medicine quotidiane in caso di malattia. La maggioranza non riesce a mandare i figli a scuola anche se è consapevole dell'utilità dell'istruzione».

«Il motivo della povertà deriva da un lato dal fatto che la maggioranza dei contadini di buona volontà utilizza mezzi di produzione arcaici: vanga, kubota e solo una minoranza usa trattori, quindi non può lavorare adeguatamente la terra e non raggiunge la resa desiderata» commenta suor Berthine (referente della comunità Trinitaria a Bejofo nonché coordinatrice sul posto dei lavori di costruzione della scuola materna finanziata dall’ass. Insieme per l’Africa).

A Bejofo, dal 2009 vi si è stabilita stabilmente una comunità di 8 suore e il Vescovo di Ambatondrazaka ha affidato loro, oltre alle attività pastorali e agricole, la gestione di una scuola elementare. Hanno aperto la scuola già il 10 dicembre 2018 con uno numero attuale di 135 studenti in locali troppo stretti per essere aule, da qui l'urgenza della costruzione di nuove 3 aule nel centro cittadino, simbolo di speranza e di riscatto sociale, economico e culturale.

«Il nuovo progetto finanziato dall’ass. Insieme per l’Africa – conclude Mastropasqua - , consta di 3 aule, una stanza per l’amministrazione e la segreteria, i servizi igienici ed un pozzo di acqua annesso alla struttura per un costo totale di 47mila euro. I lavoro sono realizzati dagli operai del posto, pertanto tale progettualità solleva altresì l’economia della comunità locale. Ringrazio color che continuano a sostenere l’associazione con la donazione del 5 per mille e con le donazioni liberali che permettono di sostenere le progettualità in essere e quelle future».