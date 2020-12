Botti di fine anno, adottata l'ordinanza che li vieta da domani fino al 2 gennaio

La Sindaca con propria ordinanza ha disposto il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, tra le ore 08.00 del 31 dicembre 2020 ed e le ore 07.00 del 2 gennaio 2021.

Inoltre, previsto ill divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS tra le ore 08.00 del 31 dicembre e le ore 07.00 del 2 gennaio.

Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari, di consentire a chicchessia l’uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari per l'effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.