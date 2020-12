Cosa resterà del 2020?

È un esercizio interessante, solitamente, quello che come redazione facciamo tradizionalmente negli ultimi giorni dell’anno che si chiude: ripercorrere le notizie dal 1° gennaio in poi, riavvolgere il nastro sulla nostra vita e lasciare che le notizie traccino un bilancio.

Quest’anno però l’esercizio non è facile né rassicurante: il 2020 sarà l’anno di un manto scuro calato su tutta l’umanità, sotto forma di virus che ha devastato ovunque la società. Le notizie tradizionali perdono di significato, non hanno la patina della normalità che ormai sembra una chimera. Il 2020 rimarrà nei libri di storia come l’anno della distanza, tra noi e gli altri, tra le politiche di contenimento e i comportamenti dei cittadini, tra l’ottimismo iniziale che ha lasciato il posto a tanti morti e a una certa rassegnazione.

Rimangono alcuni punti saldi, nella nostra città: servizi rifiuti, come lamentato dalle opposizioni nel periodo di commissariamento, che non corrispondono in qualità alle cifre versate dagli andriesi, che pure si continuano a distinguere come “zozzoni”, seminando, perfino in lockdown, le campagne e la città stessa di spazzatura. La novità di quest’anno sono state le mascherine, abbandonate ovunque, come un simbolo della noncuranza che ha contraddistinto parte della comunità dopo la paura iniziale dei mesi primaverili.

Il 2020 è stato anche l’anno delle campagne elettorali, cominciate già a gennaio, con il tour delle primarie di Emiliano, che passa da Andria, e la Di Pilato che apre la sua campagna in vista delle elezioni comunali, mentre nel centrodestra si mercanteggiava “l’amore” per tentare di ricucire dissapori, tentativo senza successo visto che poi si è andati divisi alle amministrative di settembre.

Anche la cronaca ha lasciato il segno: è il 24 gennaio quando una svastica disegnata sul muro della cattedrale scuote l’intera comunità.

Ma alla soluzione drastica a tanti problemi locali ci ha pensato il Covid19, purtroppo: il traffico e lo smog, la pessima qualità dell’aria, l’inquinamento in generale subiscono una battuta d’arresto quando, nello sconcerto generale, iniziano le chiusure delle regioni: prima il nord, la Lombardia con il caso 0 a Codogno e, il 9 marzo il premier Conte in diretta tv annuncia il primo lockdown dando così inizio agli interminabili 69 giorni che condizioneranno la vita di tutti noi… date che ritroveremo sui libri di storia.

Il 13 marzo comincia a farsi strada lo slittamento delle comunali a causa del coronavirus che avanza ed esplode la polemica sulla quarantena imposta a studenti e lavoratori che tornano in Puglia dal nord. Esplode la protesta di estetisti e parrucchieri tra abusivi e coloro che chiedono più attenzione da parte del governo regionale.

Pasqua passa in solitudine, mentre in tv e sui social sfilano le immagini delle bare di Bergamo e del Papa solo in piazza San Pietro.

2 mesi lunghissimi, di #andratuttobene, di canti ai balconi, aspettanto il 4 maggio per riabbracciare i propri cari: l’incubo sembra chiuso, si fa attenzione ma si va verso le aperture totali. Già il 9 maggio a sostegno delle attività di ristorazione Andria bene in Comune lancia l’iniziativa della notte bianca dei balconi, si manifesta per far riaprire anche i servizi legati al benessere, mentre è la scuola a rimanere chiusa fino alla fine dell’anno scolastico. Solo i maturandi sostengono, sempre da soli, l’ultimo esame, mentre i vertici ministeriali mettono a punto, disfano, poi rimettono a punto protocolli sempre nuovi per la riapertura, che in Puglia è durata poco più di un mese prima che si arrivasse alle chiusure “a singhiozzo” e alla frequenza a “libera” scelta dei genitori da fine ottobre in poi.

L’estate si snoda tra richiami in Puglia, regione “sicura” a zero contagi, dei turisti, proposte di Bonus matrimonio, sospensione di alcune tasse a livello nazionale ma ritardi nell’erogazione dei ristori, la querelle delle guide “esterne” non autorizzate a Castel del Monte; nella Bat arriva a settembre il primo Questore ma la questura di Andria ancora non è pronta; il ponte Morandi riapre mentre la Bari Nord è ancora in alto mare. Ma è anche l’estate della quarantena per chi rientra da mete estive estere da agosto in poi, delle discoteche aperte il 15 agosto ma il 16 no, dei contagi fermi in Puglia che però, tra campagna elettorale e arrivi dall’estero, riparte fino ad arrivare in autunno anche a 2000 casi al giorno. Abbiamo visto le assunzioni massicce in sanità per fronteggiare seconda ondata, mentre una campagna elettorale un po’ fiacca a livello locale ha decretato poi il passaggio, dopo 10 anni, di Andria di nuovo a centro-sinistra. D’altro canto la legge elettorale pugliese diventa un caso nazionale, con la questione della doppia preferenza su cui deve intervenire il Governo in sanatoria.

Ancora, è l’estate nera delle bici elettriche, tra sequestri e casi di cronaca nera (basti pensare ai 3 giovanissimi morti tra Andria e Barletta), delle processioni e dei riti mancati, del processo a singhiozzo per la strage del 12 luglio.

È l’estate di cui tanti hanno rimpianto la leggerezza, perfino eccessiva, dopo i mesi bui della prima ondata.

Finita l'estate, ad Andria è (ri)cominciata la campagna elettorale per le amministrative e per le regionali. Quest'ultima competizione vede la riconferma di Michele Emiliano come governatore regionale e, nonostante ciò, Andria perde un valido rappresentante in seno all'assise regionale, Sabino Zinni. Per le comunali, invece, dopo uno spoglio andato molto a rilento, si apre la sfida del ballottaggio tra la Bruno e Coratella. A spuntarla, con circa il 60% dei consensi, è la prima che ora amministra la città con la maggioranza di centrosinistra.

Mentre la Sindaca è impegnata nella composizione della giunta, comincia a risalire la curva dei contagi, con picchi mai raggiunti nemmeno nei mesi del lockdown.

Nel frattempo in città vengono effettuati arresti per droga e si registrano numerosi episodi di vandalismo a danno dei beni pubblici e delle campagna dove il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti si acuisce sempre più con un calo importante della percentuale di raccolta differenziata.

Sul versante scuola, invece, si mette in atto un braccio di ferro tra i favorevoli alla didattica in presenza (tra cui anche la Ministra Azzolina) e quelli contrari, A spuntarla, con Emiliano schierato per la dad, sono proprio i contrari alla didattica in presenza, con la libera scelta delle famiglie per elementari e medie.

La ex sp 231 è chiusa per lavori in corso e sulla deviazione per Montegrosso, oltre ai disagi causati dal passaggio dei mezzi pesanti a cui è dedicata altra deviazione, si registrano un paio di incidenti che non fanno mutare la situazione che resta ancora pericolosa per i residneti della Borgata di Montegrosso e per chi percorre quotidianamente quella strada.

A causa della continua crescita dei contagi si adottano provvedimenti restrittivi e divieti di stazionamento in varie zone della città caratterizzati dalle polemiche sul mancato rispetto degli stessi.

Il M5S decide, tramite gli iscritti sulla piattaforma Rousseau di entrare in maggioranza con Michele Emiliano a livello regionale. Ad Andria, invece, decidono di non partecipare al consiglio comunale per la mancanza dei tamponi durante una seduta importante come quella dell'approvazione degli equilibri di bilancio, per poi parteciparvi a quella successiva.

L'anno si conclude con uno spiraglio di luce che è quello del vaccino contro il Coronavirus che è stato già somministrato ai primi operatori e la cui somministrazione continuerà anche in questi giorni. Anche su questo, come sempre, si aprono "dibattiti" sui pro e sui contro del vaccino. Una cosa davvero surreale perché si mette in discussione la scienza con laureati all'università della strada e si manca di rispetto alle tante vittime mietute dal virus durante l'anno.

La speranza? É che il 2021 non sia come il 2020. Molto altro, in questo momento, non ci sentiamo di dire. Ma poi che significa "2020" o "2021"? Dobbiamo essere noi a dare significato a questi numeri, ogni giorno e ogni minuto. Rendiamo(ci) felici.