Buon Anno a chi continua a credere che, nonostante le visibili oscurità sotto gli occhi di tutti, un cambiamento vero è possibile.

Buon anno ai nostri anziani: pilastri delle nostre comunità, a quelli che con le loro pensioni aiutano figli e nipoti stretti nella morsa della pandemia e a quelli invece che sono soli, che chiedono compagnia, una carezza, affetto sincero per non cedere al virus della depressione e dell’inutilità.

Buon anno ai tanti educatori ai quali è affidato il compito di guidare gli uomini e le donne di domani, perché coltivino sempre l’arte del buon governo. Buon anno a quelli che pensano che la religione è solo per i credenti e la politica per i colletti bianchi pronti a proteggere interessi personali e ottenere privilegi.



Buon Anno a chi riesce ad andare oltre le etichette, gli stereotipi e i pregiudizi. Alle tante persone oneste che si impegnano per il bene comune e non solo per il bene proprio.

Buon anno a chi ha un lavoro e sa custodirlo, e a chi invece lo sta cercando nella speranza che la politica, il mondo dell’imprenditoria e l’economia sintonizzino le priorità sulla necessità di mettere in circolo beni e servizi a vantaggio di un sistema che ha necessità di essere revisionato. Nessuno è contrario per principio alla prospettiva del profitto, piuttosto è contrario al profitto a qualunque costo, al profitto che rende schiavo l’uomo e lo riduce a cosa tra le cose. Buon anno quindi a chi saprà rispettare l’altro.



Buon Anno ai nostri figli: sarebbe meraviglioso consegnare loro un mondo più equo, dove la condivisione e la solidarietà diventano vie maestre.



In questo nuovo anno ci è chiesto di volgere lo sguardo al futuro, al compimento della promessa dell’immenso amore di Dio nell’oggi che diviene speranza, attesa, gioia, a partire da una storia fatta di tempo, di eventi dolorosi, di divisioni, di chiusure, di ferite causate da questo momento, ma non sono l’ultima parola non è la fine senz’altro è il fine di una esistenza fatta soprattutto di perseveranza, di fedeltà a Dio, alla vita, all’amore.

Dio sceglie le persone di ogni età e luogo e rilancia una promessa di vita e di futuro, lontano da qualsiasi cultura dello scarto o dell’efficienza.



Buon anno di speranza e coraggio a tutti, coraggio di farci illuminare dalla luce vera donataci nel Natale del Signore, luce che illumina le nostre tenebre e il nostro camminare l’uno accanto all’altro.