Il 2021 non sogni ma solide certezze

Il 2021 porti a tutti non sogni ma solide certezze, per riprendere un vecchio spot pubblicitario.

I miei desideri, che penso interpretino quelli della maggior parte di tutti i concittadini, sono più che altro bisogni reali. Siamo tutti stanchi di sacrificare affetti cari a causa delle regole imposte dal distanziamento sociale per via di una pandemia che auspichiamo ci abbandoni definitivamente nell’anno in corso. Il vaccino è un’arma a nostro favore. Auspico un 2021 senza DPCM e senza Tv. Già, perché non ci sarà tempo per stare in casa se riprenderemo a frequentare i parchi, a sederci ai tavoli di un ristorante, a bere birra con gli amici, a frequentare centri sportivi, i cinema e gli eventi culturali e di svago.



Auspico il ritorno sui banchi di scuola per tutti gli studenti che hanno bisogno di tessere relazioni tangibili e lo auguro anche a chi deve discutere la tesi di laurea, che si torni al più presto in presenza. Auguro il recupero dei viaggi perduti: in macchina, in aereo, in treno, purché si torni a viaggiare.



Questi finora i bisogni reali, ora veniamo a quelli utopistici: auguro più rispetto e meno giudizi per gli uomini e le donne; più sicurezza per le strade; legalità, lavoro per tutti e la pace nel mondo.



Ho esagerato? Vabbè, fa niente, tanto ho specificato: è pura utopia, però proviamoci… fusse ca fusse la volta bbona?