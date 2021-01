Nuove nomine nelle parrocchie andriesi: le annuncia il Vescovo stesso, mons. Luigi Mansi, nella prima lettera di comunione inviata ai Sacerdoti e ai Diaconi della Chiesa di Andria.

«Lo scorso 13 dicembre don Ettore Lestingi mi ha fatto pervenire le sue dimissioni da Parroco della Parrocchia Madonna della Grazia, motivandole per le sue precarie condizioni di salute. A norma del diritto, ho ritenuto di accogliere le dimissioni in data 20 dicembre. Lo stesso don Ettore ha comunicato alla comunità parrocchiale la sua decisione e quella del Vescovo. Di comune accordo, lascerà la Parrocchia il prossimo 6 gennaio, solennità dell’Epifania del Signore, dopo aver salutato la comunità con la celebrazione vespertina dell’Eucaristia.

Dovendo provvedere con sollecitudine alla guida pastorale di detta Parrocchia, ho chiesto ed ottenuto la disponibilità del nostro Vicario generale, don Gianni Massaro, ad assumere questa responsabilità come Amministratore parrocchiale. Pertanto, inizierà il suo servizio pastorale il prossimo 10 gennaio nella festa del Battesimo del Signore. Don Vincenzo Del Mastro, Vicario parrocchiale di detta parrocchia, continuerà a collaborare».

Novità anche per la parrocchia dei Cappuccini: «Lo scorso 28 dicembre ho incontrato il Padre Provinciale dei Cappuccini per definire la conclusione della conduzione della Parrocchia Sacre Stimmate da parte della Congregazione religiosa e il riaffidamento alla Diocesi. Concordemente abbiamo stabilito che il Parroco, Padre Domenico Mirizzi, saluterà la comunità parrocchiale durante la Messa vespertina del sabato 23 gennaio. Avendo ottenuto la disponibilità di don Giuseppe Zingaro, lo nominerò Amministratore parrocchiale ed inizierà ufficialmente il suo ministero pastorale la sera di domenica 24 gennaio 2021».