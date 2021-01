Ripartono le attività per presentare la scuola "Vittorio Em. III-Dante Alighieri"

Al via nuovamente le attività per presentare l’offerta formativa della scuola secondaria di I grado “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri” di Andria.

L’attività di presentazione della scuola ai potenziali iscritti al prossimo anno scolastico ha avuto inizio nei giorni compresi fra il 14 e il 18 dicembre, quando, in accordo con le maestre referenti, gli alunni delle classi quinte degli istituti Oberdan-Don Tonino Bello, Rosmini, Cotugno hanno partecipato in orario curricolare a delle video lezioni speciali. Nel corso di tali video lezioni (organizzate in pacchetti della durata di un’ora e mezza ciascuno), i bambini hanno potuto conoscere, assistere, partecipare, interagire con alcuni insegnanti della nostra scuola, impegnati a presentare le proprie discipline (italiano, scienze, arte, inglese, francese, spagnolo) in maniera virtuale ed originale.

Gli stessi bambini, ma anche tutti coloro che siano interessati, possono approcciarsi ad informazioni, ma anche visualizzare diversi materiali sul sito della scuola (l’indirizzo del nuovo sito è scuolavittorioemanueledante.edu.it). Possono, infatti, visualizzare un video (“Raccontiamo la nostra scuola”) che riassume in pochi minuti alcune fra le più belle e storiche attività extra-curricolari, portate avanti dalla scuola; si può, altresì, consultare materiale di vario tipo relativo ai vari dipartimenti, per poter avere un assaggio delle metodiche e dei lavori in cui gli insegnanti si cimentano (la sezione si chiama “la nostra scuola: viaggio fra attività e progetti”). I genitori possono anche ascoltare un messaggio della dirigente, in cui si rimarca l’impegno attivo, costante, caparbio della scuola anche in un momento particolare come questo generato dalla pandemia.

Infine, proprio per ovviare ai limiti imposti dal quadro epidemiologico, la stessa dirigente e alcuni docenti della scuola saranno disponibili per eventuali info attraverso degli sportelli informativi on line, il cui indirizzo meet è https://meet.google.com/jvn-sabz-zxw, nella locandina dell’open day. Dal momento che le iscrizioni partiranno ufficialmente il 4 gennaio, la Dirigente scolastica sarà disponibile nei giorni 5 e 9 gennaio dalle 9,30 alle 11,00. Altri docenti saranno a disposizione nei giorni 4, 5, 7, 8 gennaio dalle 16,30 alle 18,30.

La segreteria fornirà il consueto supporto alle famiglie – ovviamente a condizione che vengano rispettate le misure anti-covid – per le operazioni di iscrizione nei seguenti giorni e orari:

Dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13

Nei giorni di lunedì, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17,30

Nei giorni 4-5 gennaio dalle 9,00 alle 13,00 (solo di mattina).

Le iscrizioni si effettueranno solo nella sede centrale (Vittorio Emanuele). Inoltre, chi ha richieste particolari può scrivere al dirigente all’indirizzo iscrizioni.veda@gmail.com.