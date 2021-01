Celestina Martinelli incaricata della reggenza del 1° circolo "Oberdan"

Ancora una novità sul fronte scolastico andriese: dopo l'addio improvviso di Francescalaura Casillo, pochi giorni prima delle vacanze natalizie, l'Ufficio scolastico regionale ha dato incarico di reggenza a Celestina Martinelli, già Dirigente dell'I.C. "Imbriani-Salvemini" di Andria.

«In tarda mattinata - dichiara la Martinelli - ho ricevuto dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia l’incarico di Dirigente Scolastico Reggente del Circolo Didattico Oberdan di Andria dal 7 gennaio al 31 agosto 2021, in seguito al trasferimento in altra sede della Collega Francescalaura Casillo dal 21 dicembre 2020.

Titolare dell’Istituto Comprensivo “Imbriani-Salvemini”, sono ben contenta di accettare il doppio carico di lavoro e subentrare alla guida di una scuola che conosco bene essendo già stata reggente della stessa per l’intero anno scolastico 2011/2012.

Grazie all’egregio lavoro compiuto da chi mi ha preceduta, la strada è spianata. Sono convinta che con la collaudata collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica, sapremo affrontare al meglio le sfide che la scuola ci pone, soprattutto in questa fase emergenziale.

Alle alunne e agli alunni e alle loro famiglie, a tutti gli operatori del mondo della scuola - fortemente provati dalle ingovernabili intemperie di carattere organizzativo- giunga pertanto il mio augurio di un sereno anno nuovo all’insegna della semplicità e della chiarezza».