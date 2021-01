Nucleare, a circa 50 km da Andria alcune aree idonee per il deposito dei rifiuti radioattivi

Sei le aree potenzialmente idonee ad ospitare un deposito di scorie nucleari a poco più di cinquanta chilometri da Corato. La doccia gelata arriva dalla Sogin (la società pubblica di gestione del nucleare) che la notte scorsa - dopo aver ricevuto il nullaosta del Governo - ha pubblicato la Cnapi, ovvero la carta che individua le aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani.

La carta - tenuta dal 2015 sotto riservatezza assoluta - non dice quale sia il punto in cui verrà costruito il deposito, ma indica 67 zone che soddisfano le condizioni tecniche per la realizzazione.

Alcune di queste aree si trovano a cavallo tra la Murgia e la Basilicata: una in territorio Gravina, due tra Altamura e Matera (tutte con classe di idoneità A2, quindi ritenute particolarmente adatte) e tre a Genzano di Lucania (classificate C), tra i 50 e i 60 chilometri dalla nostra città. Poco più lontane altre tre zone tra Matera e Laterza (classificate A2) e altre quattro in Basilicata tra Genzano, Oppido e Acerenza (classificate C).

Seppure le aree non ricadano direttamente nell'agro del nostro Comune, è ovvio che - ragionando in termini più ampi di territorio - non si possa restare indifferenti.

Appena si è diffusa la notizia, le istituzioni locali sono insorte, con forti proteste da parte dei sindaci di Gravina, Alesio Valente, e Altamura, Rosa Melodia, e del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

«Non c'è spazio per trattative o valutazioni. Lo dico subito: la nostra risposta sarà un no secco e fermo» scrive il sindaco di Gravina, Valente, il quale definisce la notizia «una doccia gelata: le istituzioni locali sin qui non erano mai state interpellate». «Niente e nessuno - continua - può farci cambiare idea rispetto a quella contrarietà già espressa in consiglio comunale nel 2015 e ancora nel 2016 insieme ad altri Comuni. Poi, in termini ambientali, Gravina e la Murgia hanno già dato: la vocazione di queste nostre aree è agricola e turistica, e non permetteremo che ci trasformino in un cimitero di scorie nucleari. Mai».

«Non ci lasceremo trascinare con rassegnazione in questa situazione» dice la sindaca di Altamura, Rosa Melodia, ricordando che «già il 14 gennaio 2016 i consigli comunali congiunti di Altamura, Poggiorsini, Spinazzola, Irsina, Santeramo in colle, Gravina in Puglia e Matera adottarono con delibera un ordine del giorno in cui si chiedeva alla Regione Puglia e alla Regione Basilicata, al presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico di 'dichiarare le aree del territorio regionali e dei comuni interessati non disponibili alla localizzazione del deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del Parco tecnologico».

La Regione Basilicata «si opporrà con tutte le sue forze ad ogni ipotesi di ubicazione nel proprio territorio del deposito nazionale di rifiuti radioattivi», Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, in una nota firmata anche dall’assessore all’ambiente, Gianni Rosa. «La Regione presenterà «una serie di osservazioni negative che in queste ore sono in corso di elaborazione».

Secondo il programma, l'Italia deve riuscire ad avviare il deposito entro il 2025. Attualmente i rifiuti radioattivi sono stoccati in una ventina di siti provvisori - sparsi in tutta Italia - che non sono idonei ai fini dello smaltimento definitivo.