L'I.C. "Mariano Fermi" presenta i suoi plessi di Scuola dell’Infanzia

Puntuale come ogni anno arriva il momento delle iscrizioni e della scelta della Scuola dell’infanzia per i più piccini. Immancabili gli Open day, ossia visite guidate dell’istituto per illustrare l’offerta formativa, le classi, i laboratori.

In questo periodo difficile di emergenza sanitaria non è stato possibile aprire le porte e accogliere i genitori nelle colorate e allegre sezioni di scuola dell’infanzia ma il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Crescini e le docenti dei vari plessi, hanno realizzato dei video per presentare ai genitori gli ambienti e le numerose attività dei diversi plessi di scuola dell’infanzia dell’ I. C. Mariano Fermi, visionabili sulla pagina Facebook dell’Istituto o sul sito web della Scuola.

La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto è costituita da tre plessi che ospitano in totale 10 sezioni:

“A. Mariano” sito in via Malpighi, 23;

“C. Lorenzini” sito in via Malpighi, 21;

“E. Morante” sito in via Martiri di Belfiore.

La scuola dell’Infanzia propone ogni anno un progetto educativo attento ai bisogni dei bambini, mirante alla loro crescita emotiva e cognitiva , per far emergere le potenzialità di tutti e di ciascuno accompagnando i piccoli nella meravigliosa avventura della conoscenza. Tanti i progetti della scuola destinati a tutte le tre fasce d’età: Inglese, coding e robotica, Continuità, natale, computer e anche progetti da realizzarsi il sabato mattina.

Il Dirigente Scolastico e le docenti di Scuola dell’infanzia vi aspettano numerosi per informazioni e iscrizioni.