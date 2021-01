Vaccini, in Puglia somministrate 25.279 dosi. La fase 1 potrebbe concludersi a febbraio

Sono 25.279 le somministrazioni di vaccino anti Covid Pfizer effettuate in Puglia sino a ieri sera, ultimo dato aggiornato della Regione. È stata quindi completamente esaurita la prima tranche di dosi consegnata lo scorso 31 dicembre. Ieri la Puglia ha ricevuto ulteriori 23mila dosi, in totale i flaconi consegnati sono 48.280. La "macchina vaccinale" pugliese ormai è entrata a pieno regime e, mediamente, ogni giorno vengono inoculate circa 5mila dosi: ieri ne sono state somministrate 5.254. Questo significa che, salvo ritardi nella distribuzione dei vaccini e mantenendo questo ritmo, le 95mila dosi assegnate alla Puglia per la "Fase 1", quella riservata a operatori sanitari, Rsa e Rssa, potrebbe concludersi tra le fine di gennaio e i primi giorni di febbraio.

L'Assessore regionale alla Sanità Lopalco: «Iniziamo la fase 2 della campagna vaccinale dalla scuola. Vaccinare gli insegnanti in estate avrà poco senso, visto che i risultati si avrebbero nell’anno scolastico 2021-22 quando, si spera, le ondate pandemiche saranno solo un brutto ricordo.

I vantaggi sarebbero tanti: proteggere una popolazione a rischio di contagio e con molti portatori di fragilità; limitare i focolai scolastici; evitare l’interruzione dell’attività scolastica in presenza di uno o più studenti positivi; creare dei ‘blocchi' nelle catene di trasmissione che passano per la scuola. L’unica vera sicurezza contro il virus è la vaccinazione. Se davvero teniamo alla scuola, proteggiamola nella sua componente più importante. Un ragionamento che rientra nell’ambito delle strategie che vedono la Puglia schierata per limitare il ritorno a scuola in presenza proprio sulla base di valutazioni di tipo epidemiologico: non esistono due Paesi, ma nemmeno due Regioni all’interno dello stesso Paese che abbiano preso identiche decisioni sulla scuola a parità di livelli di rischio. Questo perché non esistono dati certi sul ruolo della didattica in presenza sulla circolazione virale, e il tema scuole è politicamente estremamente sensibile perché impatta sulla vita di ogni famiglia».