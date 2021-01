IMU e TARI 2015, emessi oltre 20mila accertamenti

A ridosso della conclusione del 2020 l’Ufficio Tributi del Comune di Andria ha provveduto a completare l’attività di accertamento e ad emettere i relativi atti da notificare ai contribuenti “non in regola” con i pagamenti riferiti all’annualità 2015.

Anno in cui, lo ricordiamo, l’ente adottò in ritardo le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe che furono impugnate dal MEF e il TAR Puglia ne accolse parzialmente il ricorso con sentenza del 2018. A seguito di tale provvedimento, quindi, per i primi 8 mesi del 2015 bisognava applicare le aliquote e le tariffe del 2014 e per i restanti 4 mesi le aliquote e le tariffe approvate nel 2015. Una situazione di incertezza che portò i contribuenti ad applicare per i pagamenti le aliquote e tariffe del 2014 (che furono aumentate poi nel 2015) e che ora, almeno chi ha sempre pagato regolarmente, si ritroverà a pagare sanzioni e interessi di ingiusta applicazione dato è stata fatta chiarezza solo due anni fa e su tale ritardo il contribuente non ha nessuna responsabilità.

Dai dati degli accertamenti emessi, la situazione che ne esce fuori non è delle migliori. Infatti, risulta che per l’annualità 2015 la TARI non pagata è pari a quasi 3 milioni di euro e l’IMU, invece, è di quasi 5 milioni di euro. Dati importanti se si considera la situazione finanziaria ed economica dell’ente.

Per ciò che riguarda la TARI sono stati emessi 8250 avvisi di accertamento per un importo totale di 3.912.142,00 euro, di cui 2.964.453,31 euro TARI netta, 855.220,94 euro per sanzioni, 42.967,75 euro interessi e 49.500,00 euro per spese di notifica.

Mentre, per l’IMU sono stati emessi 11860 avvisi per un totale di 6.378.654,00 euro, di cui 4.820.046,00 euro relativo all’imposta (comprensivo del tardivo versamento di 586.956,71 euro), 1.416.340,00 euro per sanzioni, 76.919,00 euro relativo agli interessi e 65.160,00 euro di spese di notifica.

L’elaborazione di tali avvisi è stata affidata alla Advanced Systems S.p.a. che gestisce il servizio di manutenzione, assistenza ed elaborazione dei prodotti software gestionali dei tributi locali, per l'anno 2020, per un costo di 46.238,00 euro per la TARI e 45.628,00 euro per l’IMU.

In questi giorni sono in corso le notifiche degli accertamenti e, considerato il numero consistente, 20110, già sono prevedibili disagi, code e assembramenti all’Ufficio Tributi per le spiegazioni del caso e il ritiro dei moduli per annullamenti e rettifiche. Data la situazione di emergenza sanitaria e considerato che sono state previste delle deroghe per tale attività, perché non si è provveduto ad organizzarsi per tempo per un invio scaglionato degli accertamenti? Perché non inviare con l’atto anche il modulo di annullamento/rettifica per evitare ingorghi di persone presso gli uffici, magari incrementando “servizi online”? Come mai il link citato sull’avviso riporta a un’area del sito dell’ente che risulta ancora, per la voce “tributi anni precedenti”, in fase di aggiornamento?

Ma soprattutto: perché dovranno essere i contribuenti a pagare interessi e sanzioni su differenze di tributo dovute alla situazione di incertezza create da chi amministrava nel 2015?

Ciò che ci si auspica è che, almeno, si siano poste in atto azione volte a evitare assembramenti e lunghe code che, dato il periodo, rappresenterebbero situazioni di pericolo sia per l’esiguo numero di personale che per i contribuenti che si rivolgeranno presso l’ufficio.