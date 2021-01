Imevi entra a far parte di Sicuritalia-Ivri. Il presidente Patruno: «Colta un'opportunità»

Imevi, storico istituto di vigilanza pugliese, fondato e gestito dalla famiglia Patruno, attivo nella Provincia di Bat e di Bari ed, in particolare, nell’area di Corato, Andria e Ruvo, entra a far parte del gruppo Sicuritalia-Ivri, primo gruppo italiano della sicurezza, con 650 milioni di ricavi e 15.000 dipendenti.

Con l’ingresso di Imevi nel gruppo presieduto da Lorenzo Manca, Sicuritalia-Ivri rafforza la propria leadership anche sul territorio pugliese incrementando ulteriormente capillarità e livello dei servizi erogati ed estendendo anche ai clienti Imevi la propria ampia gamma dei servizi, che comprende anche progettazione, installazione e manutenzione di impianti di sicurezza, reception e portierato fiduciario e investigazioni.

Filippo Patruno, amministratore unico di Imevi, ha detto: «Dopo anni di lavoro per sviluppare la nostra attività, svolti con serietà e dedizione, abbiamo colto l’opportunità di entrare a far parte del primo gruppo italiano della sicurezza, come degno coronamento del nostro percorso. Continueremo a collaborare con il gruppo Sicuritalia-Ivri in prima persona, come e più di prima, per la sicurezza e la serenità dei nostri clienti»

Lorenzo Manca, presidente e ad del gruppo Sicuritalia-Ivri, ha dichiarato: «Con questa operazione il nostro Gruppo incrementa la propria leadership nell’area di Barletta-Andria-Trani e Bari, proseguendo nel progetto di capillare espansione anche nel meridione».