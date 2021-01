Palazzo Ducale, ormai da anni, nonostante alcuni interventi di “rinforzo” della struttura, è abbandonato a se stesso. Eppure il potenziale di quella struttura è davvero notevole se si volesse creare un circuito culturale e di valorizzazione dell’immobile e dell’intero centro storico, anche con l’aiuto della realtà virtuale e aumentata.

Ed è proprio questo il lavoro di tesi di Michele Fortunato, laureato in ingegneria dei sistemi edilizi, che ha voluto ridare vita a Palazzo Ducale attraverso la ricostruzione tridimensionale degli interni e dell’edificio: «il motivo per il quale ho scelto il Palazzo Ducale di Andria, come oggetto di studio, è giustificato dal profondo legame con la mia città. Abbiamo la fortuna di aver una città piena di storia e tradizione e, perciò, meritevole di tutela e valorizzazione.

Per fortuna il relatore del mio lavoro di tesi, il professor Fatiguso Fabio, docente di recupero e riqualificazione degli edifici del Politecnico di Bari, ha accolto con piacere la mia proposta.

L'obiettivo del lavoro di tesi che ho svolto è quello di dimostrare le potenzialità delle tecniche di realtà virtuale e aumentata applicate all’analisi e gestione del patrimonio storico architettonico, avendo come oggetto di studio, il Palazzo Ducale di Andria.

La realtà virtuale rappresenta un potente strumento per il patrimonio storico, in quanto permette di visualizzare in modo tridimensionale, e ad alta risoluzione, ambienti ed oggetti, con la possibilità di interagire con questi in tempo reale, fornendo una sensazione di immersione nell’ambiente ricostruito.

Il tour virtuale, riproduzione fedele del Palazzo Ducale, è fruibile attraverso desktop e visori VR, permettendo alle diverse utenze la fruizione del bene e la consultazione dei diversi documenti, inseriti per implementare l'ambiente virtuale».

Il lavoro svolto è stato donato alla Città perché: «è giusto mettersi al servizio della propria comunità. Inoltre, essendo Palazzo Ducale un bene comune, è giusto che tutti possano apprezzare la bellezza artistica e culturale a nostra disposizione

Ispirandomi all'articolo 9 della Costituzione Italiana che recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione." e facendolo un po' mio, mi piace dire tutelando i beni comuni, è possibile realizzare il bene comune.

Ringrazio la Sindaca Giovanna Bruno e gli assessori, perché hanno mostrato interesse, non solo al lavoro svolto, ma anche alle giovani generazioni».