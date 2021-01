“L’alma chiesa di santa Maria di Loreto fu camera della casa della gloriosissima Madre del nostro Signore Gesù Cristo… La quale casa fu in una città della Galilea, chiamata Nazaret. E in detta casa nacque la Vergine Maria, qui fu allevata e poi dall’Angelo Gabriele salutata; e finalmente nella stessa camera nutrì Gesù Cristo suo figliuolo… Quindi gli apostoli e discepoli consacrarono quella camera in chiesa, ivi celebrando i divini misteri… Ma dopo che quel popolo di Galilea e di Nazaret abbandonò la fede in Cristo e accettò la fede di Maometto, allora gli Angeli levarono dal suo posto la predetta chiesa e la trasportarono nella Schiavonia, posandola presso un castello chiamato Fiume (1291). Ma lì non fu affatto onorata come si conveniva alla Vergine… Perciò da quel luogo la tolsero nuovamente gli Angeli e la portarono attraverso il mare, nel territorio di Recanati (1294) e la posero in una selva di cui era padrona una gentildonna chiamata Loreta; da qui prese il nome la chiesa: ‘Santa Maria di Loreta…”. Così le cronache, a partire dal XIII secolo, raccontano del prodigio che riguarda un santuario meta di pellegrinaggi internazionali: la Santa casa della Madonna di Loreto.

Ora una statua impreziosirà il giardino dei Cappuccini, in piazza Unità d'Italia, proprio davanti all'ingresso della chiesa delle Sacre Stimmate: l'effige è fedele ai colori originali, una Madonna nera, rivestita di un manto ingioiellato. La statua sarà benedetta e mostrata ai fedeli il 23 gennaio dal Vescovo Luigi Mansi: ieri, dopo le operazioni di posa a terra, il simulacro è stato ricoperto in vista della benedizione.