L'Ites-Les "E. Carafa" invita genitori e studenti all'ultimo Open Day

Ultime ore per scegliere la scuola superiore del proprio futuro. Ultime ore per conoscere in modo specifico e dettagliato l’’ITES-LES “Carafa”, ovvero la scuola con cui scrivere nel migliore dei modi quello stesso futuro. Dopo il successo dei precedenti Open Day, ferve l’attesa per l’ultimo appuntamento dedicato all’orientamento.



L’evento si terrà domenica 24 gennaio alle ore 10. Prenotare la propria partecipazione è semplicissimo. È sufficiente andare sul sito www.itescarafa.edu.it e cliccare in home page su “orientamento online”. Oltre ad avere un saggio di quella che è la proposta formativa dell'istituto, sarà possibile scegliere se partecipare in presenza o in modalità online. Per entrambe le opzioni si riceverà una conferma di avvenuta iscrizione, con tutte le istruzioni per intervenire comodamente ed efficacemente, sia che si decida di esserci di persona, che di collegarsi a distanza.



«L’ITES-LES Carafa – spiega il dirigente scolastico Vito Amatulli – vuole scrivere con voi il vostro futuro. Vuole farlo in modo ottimale, mettendovi nelle condizioni di costruire, passo dopo passo, il vostro domani. Riteniamo l’offerta formativo del nostro istituto, sia che si consideri l’Istituto Tecnico Economico o che si punti sul Liceo Economico Sociale, ideale per rispondere a ogni esigenza e a tutti i desideri. Il “Carafa”, con i suoi laboratori, le sue infrastrutture sportive, i suoi ambienti moderni, accoglienti e funzionali, è quanto di meglio si possa chiedere per vivere uno dei periodi più belli e importanti della propria vita».



Su www.itescarafa.edu.it ci sarà una ricca sezione video e news in cui poter scoprire già ora le caratteristiche salienti, ma, per approfondirle, ecco l’Open Day di domenica. “Vi aspettiamo – conclude il dirigente scolastico – Sarà come sempre entusiasmante, proficuo e stimolante. Per coloro che hanno avuto già modo di approfondire la conoscenza del nostro istituto, attraverso gli Open Day o la sezione dedicata del sito, ovviamente non resta che un ultimo passaggio: l’iscrizione sul sito del ministero. I genitori, orientati all'iscrizione all'ITE, devono riportare il codice BATD056016,coloro che scelgono il LES devono riportate il codice BAPM05601B.