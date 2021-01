Avviato il confronto tra amministrazione e imprenditori per il rilancio della zona Pip

«Nell’incontro tra le imprese localizzate nel PIP, la Sindaca e l’assessore allo sviluppo economico, dopo un lungo e franco dibattito, il comitato delle imprese del PIP ha consegnato alla Prima cittadina un programma di azioni che si può sintetizzare:

riportare stabilità finanziaria alle imprese raggiunte da richiese di conguaglio ingiustificate;

rilanciare l’insediamento nell’ara mirando a farne un polmone di sviluppo per la città;

dotare l’area di servizi, anche tecnologici ed energetici, per aumentare la competitività degli insediamenti;

facilitare l’insediamento di altre attività previste per le urbanizzazioni secondarie, anche per decongestionare la città.

Ci facciamo quindi promotori delle seguenti azioni da avviare nell’immediato:

ricognizione e assestamento finanziario del piano per evitare richieste ripetute ed illegittime alle imprese;

revisione del regolamento per accelerare il completamento e la dotazione di servizi e urbanizzazioni anche di rilievo cittadino;

avviso pubblico per il completamento delle assegnazioni dei lotti produttivi, con reali procedure a sportello evitando la compilazione di graduatorie inutili;

completamento e manutenzione straordinaria delle urbanizzazioni primarie, dallo stato delle strade e altre opere accessorie;

metanizzazione del comprensorio del Piano la cui mancanza sta causando seri danni specialmente alle imprese del comparto agroalimentare;

avvio del partenariato pubblico privato per la gestione e lo sviluppo del Piano, con particolare riferimento a manutenzioni, servizi collettivi e specialistici, energia , aggregazioni di imprese.

Il Comitato ha chiesto di collaborare con Amministrazione e Uffici per definire i contenuti delle azioni, e di sospendere le richieste immotivate di conguaglio alle imprese insediate, fino a chiarimento dell’intero quadro finanziario. Le imprese hanno inoltre deciso di costituirsi in associazione stabile di imprese e professionisti, anche per contribuire a progetti e azioni di sviluppo per tutta la città, in vista delle opportunità e sfide del recovery plan e del dopo pandemia».