Diffuso il report delle attività di Polizia Locale 2020: meno sanzioni ma più controlli per il Covid

Si celebra oggi la festa di San Sebastiano, patrono del Corpo di Polizia Locale: questa mattina, alle 10, si terrà una messa nella chiesa di San Nicola con le Istituzioni.

Per questa occasione di seguito il commento dell'assessore alla Sicurezza, Pasquale Colasuonno: «San Sebastiano, il protettore della Polizia Municipale, è il protettore di chi ci protegge. Cogliamo l’occasione di questa ricorrenza per fermarci un attimo e per ribadire questo concetto: chi mantiene l’ordine e la sicurezza in città, in definitiva, ci protegge.

Spesso i cittadini vedono le forze dell’ordine come ostili, come figure che vogliono imporci qualcosa. E invece l’unica cosa che c’impongono, aiutandoci a rispettare le regole, è semplicemente il vivere civile. Per questo motivo sento di dover ringraziare tutto il corpo della polizia Municipale andriese, per tramite del comandante Riccardo Zingaro, perché fanno un lavoro essenziale per l’intera comunità. E lo fanno – conclude l'assessore Colasuonno - con abnegazione, tanto più viste le difficoltà con cui sono costretti ad operare ad Andria. Dunque grazie agenti, e grazie San Sebastiano: continua a proteggere chi ci protegge».

Come da tradizione, è stato diffuso il report di attività 2020 del Corpo di Polizia Locale di Andria: balzano agli occhi alcune significative differenze rispetto al 2019. Meno della metà dei verbali elevati per sanzioni inerenti il mancato rispetto del codice della strada (10.062 nel 2020 contro i 21.015 del 2019) e "soli" 1224 punti decurtati dalle patenti contro i 4766 del 2019. Diminuiscono d'altra parte anche gli incidenti, sia con feriti sia senza: nel 2020 sono stati rispettivamente 89 e 64.

Gli altri numeri mantengono più o meno lo stesso andamento: è il caso di rimarcare almeno due punti, e cioè che, se da una parte i mesi di lockdown hanno "rallentato" la circolazione delle persone e dunque le sanzioni comminate, dall'altra il corpo della Polizia Locale di Andria conta sempre meno Agenti a disposizione, che in questi mesi hanno continuato a lavorare senza sosta per garantire il rispetto delle prescrizioni. Meno auto in giro, meno incidenti - il Covid ha perfino fatto diminuire l'inquinamento - ma un surplus di lavoro per un Corpo in cui è praticamente assente un ricambio generazionale.

Di seguito il dettaglio del report.

RIEPILOGO DATI ANNO 2020

ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE

Art. cds Descrizione violazione contestata Nr.verbali Art. 6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati 30 Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati (violazioni obblighi e divieti in città) 7.505 Art. 15 Atti vietati 52 Art. 20 Occupazione della sede stradale 50 Art. 21-22 Opere, depositi e cantieri stradali 5 Art. 23 Pubblicità sulle strade Art. 38 Segnaletica stradale Art. 40 Segnali orizzontali 7 Art. 43 Segnalazione degli agenti del traffico 1 Art. 68 Caratteristiche costruttive e funzionali e disp. di equipagg. velocipedi 1 Art. 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi Art. 79 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione 4 Art. 80 Omesse revisioni 19 Art. 82 Destinazione ed uso dei veicoli Art. 94 Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli etc. Art. 97 Circolazione dei ciclomotori 19 Art. 98 Circolazione di prova Art. 99 Foglio di via Art. 102 Smarrimento, sottrazione, deterioramento, e distruzione di targa Art. 110 Immatricolazione, carta di circolazione etc. della macchine agricole Art. 115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 2 Art. 116 Patente, carta qualif. professionale per guida veicoli e certificato idoneità guida ciclomotori 10 Art. 117 Limitazioni nella guida Art. 125 Validità della patente di guida Art. 126 Durata e conferma della validità della patente di guida 6 Art.126 bis Omessa comunicazione dati conducente 125 Art. 132 Circolazione di veicoli immatricolati all’estero Art. 136 Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri etc. Art. 141 Velocità (velocità pericolosa) 64 Art. 142 Violazione limiti di velocità Art. 143 Posizione dei veicoli sulla carreggiata 15 Art. 144 Circolazione dei veicoli per file parallele Art. 145 Precedenza 59 Art. 146 Violazioni della segnaletica stradale 4 Art. 147 Comportamenti ai passaggi a livello Art. 148 Sorpasso 7 Art. 149 Distanza di sicurezza tra i veicoli 2 Art. 152 Segnalazione visiva ed illuminazione dei veicoli 18 Art. 153 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e rimorchi 4 Art. 154 Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre 15 Art. 155 Limitazione dei rumori 1 Art. 156 Uso dei dispositivi di segnalazione acustica Art. 157 Arresto, fermata e sosta irregolare dei veicoli (Grattini e Disco orario) 466 Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli 1.374 Art. 169 Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore 1 Art. 170 Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote 1 Art. 171 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a motore a due ruote 25 Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta 24 Art. 173 Uso delle lenti o di determinati apparecchi durante la guida 2 Art. 180 Mancato Possesso momentaneo dei documenti di circolazione e di guida 66 Art. 182 Trasporto di persone 7 Art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool 6 Art. 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso sostanze stupefacenti 1 Art. 188 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide 1 Art. 189 Comportamento in caso di incidente 4 Art. 190 Comportamento dei pedoni 3 Art. 191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni 5 Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti di polizia stradale 4 Art. 193 Mancata copertura assicurativa di responsabilità civile 40 Art. 213 Sequestro amministrativo 7 TOTALE SANZIONI CODICE DELLA STRADA 10.062 VERBALI PER VIOLAZIONI COVID-19 121 Totale punti decurtati 1.224

STATISTICHE DEGLI INCIDENTI STRADALI

Anno 2020 PEDONI COINVOLTI VELOCIPEDI COINVOLTI CICLOMOTORI MOTOCICLI COINVOLTI AUTOVETTURE MEZZI PESANTI AUTOBUS TRATTRICI AGRICOLE Gennaio 3 2 0 43 4 0 0 Febbraio 0 1 2 31 3 1 2 Marzo 1 0 0 13 2 0 0 Aprile 1 0 0 10 4 0 0 Maggio 0 0 1 21 3 0 1 Giugno 1 3 4 23 1 0 0 Luglio 2 2 8 24 3 0 0 Agosto 1 1 2 7 1 0 0 Settembre 3 1 1 20 2 0 0 Ottobre 1 1 2 18 4 0 0 Novembre 1 0 1 9 1 0 0 Dicembre 0 0 0 27 1 0 0 TOTALI 14 11 21 246 29 1 3

Attività Ufficio Sanzioni Amministrative e Ufficio Denunce

Istruttoria Ricorsi e deduzioni tecniche contro verbali c.d.s. inviati alla Prefettura 69 Istruttoria Ricorsi e deduzioni tecniche contro verbali c.d.s. inviati al Giudice di Pace 24 Rilascio di informazioni scritte ai sensi dell’art.11 comma 4° c.d.s. 330 Istruttoria pratiche e rilascio contrassegni per persone diversamente abili 1121 Rinvenimento e recupero veicoli di provenienza furtiva 117 Numero di patenti ritirate a seguito di violazioni accertate 22 Veicoli rimossi per violazioni al codice della strada 37 Recupero scocche veicoli non identificabili 70 Oggetti rinvenuti e restituiti ai proprietari 23 Comunicazioni S.D.I. 273

Attività Segreteria Comando, Servizi e varie

Protocolli gestiti 13679 Determinazioni dirigenziali 133 Atti notificati da personale di P.M. per conto A.G., Uffici comunali ed altri Enti Pubblici 7059 Accertamenti cambi di residenza 4021

Attività di Polizia Annonaria ed Amministrativa

Ispezioni ad attività commerciali su aree private e pubbliche in seguito ad accertamenti d’Ufficio, esposti, a richieste di altri Enti o a controlli durante il servizio 584 Verifica criteri di sorvegliabilità 25 Violazioni contestate ad esercizi commerciali e per il commercio su area pubblica (vendita abusiva o irregolare) 21 Controdeduzioni a ricorsi 7 Sequestri amministrativi di merce e attrezzature in genere 2 Violazioni c.d.s. contestate inerenti l’occupaz. Abusiva della sede stradale da parte di P.E. 65 Pareri espressi per installazione dehors 12 Esposti evasi 11 Verifiche esposti Covid 43

Attività di Polizia Giudiziaria

Comunicazioni di notizie di reato totali 40 Persone indagate 59 Accertamenti ed annotazioni di Polizia Giudiziaria 20 Indagini su delega dell’A.G. 45 Interrogatori di indagati su delega dell’A.G. 9 Accompagnamento coatto in Udienza di testimoni su delega dell’A.G. 4

Attività di Polizia Edilizia

Accertamenti vari in materia edilizia 45 Comunicazioni di notizie di reato redatte per costruzioni realizzate in assenza di concessione o autorizzazione 31 Soggetti denunciati per violazioni edilizie 38 Soggetti denunciati ex art. 650 c.p. 7 Verbali di violazioni urbanistico edilizie 8 Verbali di sequestro di immobili abusivi, apposizione sigilli e nomina custode giudiziario 5 Segnalazioni manufatti per violazioni edilizie amministrative 29 Sopralluoghi per conto o congiunti con Settori Tecnici 61 Accertamenti richiesti dall’ufficio demolizioni della Procura di Trani 35 Verifiche cantieri edili 86 Accertamenti effettuai su delega A.G. 29 Pareri rilascio passi carrai 93 Sanzioni passi carrai abusivi 10

Attività di Polizia Ecologica, Ambientale e Protezione Civile