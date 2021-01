Rinnovo automatico delle concessioni ambulanti, Montaruli: «Tutto da rifare»

«Dopo la nota trasmessa dalla Regione Puglia a tutti i comuni dichiarando illegittima la richiesta del Durc per il rinnovo delle concessioni ambulanti, anche nella città di Andria è da ripubblicare l’avviso di avvio del procedimento provvedendo alla rettifica del medesimo, come per legge».

Il coordinatore dell’associazione di rappresentanza “CasAmbulanti” ha sottolineato: «l’avviso pubblico del comune di Andria contiene l’illegittimità nella richiesta di documentazione non contemplata nella norma regionale. Come è noto la stessa Regione Puglia, dopo le nostre osservazioni e recependole appieno, ha inviato una nota a tutti i comuni di Puglia perché si astengano dalla richiesta del Durc per il rinnovo delle concessioni in quanto illegittima.

Anche il comune di Andria ha affrontato con leggerezza l’argomento commettendo l’errore di interpretare in modo scorretto la norma regionale chiedendo, illegittimamente, la certificazione Durc ed addirittura la certificazione tributaria locale quali elementi indispensabili per i rinnovi delle concessioni scadute il 31 dicembre 2020 e prorogate al 30 giugno 2021.

Invitiamo formalmente il Suap comunale ad adottare i provvedimenti conseguenziali con la ripubblicazione degli avvisi senza quelle prescrizioni quindi rispettando la legge regionale perché ciò che potrebbe apparire giusto deve anche essere legittimo, altrimenti non vale».