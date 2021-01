Rinnovo licenze, rettificato l'avviso di avvio del procedimento

Con atto dell’ufficio competente, così come previsto dagli accordi regionali e chiesto dalle associazioni di categoria, si è provveduto a confermare la proroga delle licenze di posteggio per il periodo strettamente funzionale alla verifica del possesso dei requisiti e comunque non oltre il 30 giugno 2021 e a rettificare la comunicazione di avvio d’ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica del 5 gennaio 2021, eliminando il punto che prevede la verifica della sussistenza della regolarità del DURC o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva.